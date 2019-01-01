مدرب شباب الأهلي: لاعبو فريقي أبطال والتتويج يحفزنا

رودولفو أروابارينا يتحدث عن التتويج بكأس رئيس الإمارات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب فريق شباب الأهلي دبي، على أن فوز فريقه بكأس رئيس دولة الإمارات، أمرًا مهمًا.

أروابارينا قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "مهم جدًا بالنسبة لنا الفوز بالكأس، لأنه يحفزنا للمستقبل، والفضل للاعبين الذين حققوا النصر".

مدرب شباب الأهلي تابع: "بالنسبة لي وصول اللاعبين إلى هذا المستوى، أمرًا جيدًا، فهم أبطال، وغدًا سنعود للعب في الدوري مرة أخرى".

المدرب الأرجنتيني تابع: "يجب علينا الاستمرار على هذا النحو، يجب أن نشعر بهذا الدعم لنهاية الموسم، ويجب علينا الفوز ثم الفوز".

“الفوز بالكأس سيعطينا الدافع لتقديم الأفضل وعلينا الاستمرار بالعطاء”

رودولفو - مدرب فريق شباب الأهلي دبي#الظفرة_شباب_الأهلي

نهائي #كأس_رئيس_الدولة#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/zNQUoEJCol — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 29, 2019

وواصل: "أشكر الجماهير لأنهم يساندونا وهذه هي ثمار تلك المساندة داخل الملعب، ونلعب من أجل تحقيق البطولة".

واختتم رودولفو تصريحاته قائلًا: "الكثير من المدربين الجيدين ليس فقط بالفوز بالبطولة، والمدربين يقدمون أفضل ما لديهم، والشارقة يمتلك مدرب كبير، ونستطيع تقييمهم عن طريق النتائج".

شباب الأهلي دبي، حقق الفوز على الظفرة في نهائي كأس رئيس دولة الإمارات، بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب هزاع بن زايد.