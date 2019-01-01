أرنولد: من الطبيعي أن يفوز ليفربول بأداء متواضع

يُدافع عن الأداء ويؤكد أن الأهم النتائج..

أرجع أليكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لليفربول، سبب تواضع أداء الريدز في مباراة كريستال بالاس إلى الإجهاد، مشيرًا في الوقت نفسه أن تأدية جميع المباريات بأداء رائع هو أمر غير منطقي، ومؤكدًا على أن الأهم هو تحقيق النقاط الثلاث.

ليفربول كان قد عانى أمام البالاس بصورة واضحة، وتمكن من أن يُدرك الانتصار في الدقائق الأخيرة بهدف من روبيرتو فيرمينو، ليقتنص ثلاث نقاط غالية في مشوار الصراع على لقب البريميرليج.

لكن بالنسبة إلى أرنولد فإن الأمر طبيعي بسبب التوقف الدولي وانشغال أغلب اللاعبين مع منتخبات بلادهم، حيث قال "هل كان بإمكاننا اللعب بصورة أفضل؟ نعم، لكن كان لدينا لاعبون على أرض الملعب قد عادوا لتوهم من منتخباتهم، هذا ليس أمرًا رائعًا للغاية.".

كما أضاف الدولي الإنجليزي "الفوز على كريستال بالاس ليس أمرًا مضمونًا، وبالقياس إلى ظروف المباراة، فما فعلناه كان جيدًا. هذا ما تفعله الفرق الجيدة، إيجاد طريقة للفوز، تمامًا كما حدث لنا.".

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واستطرد أرنولد في حديثه "لقد أظهرنا طوال هذا الموسم وحتى الموسم الماضي مدى الروح العالية التي يتمتع بها الفريق وكذلك المرونة التكتيكية التي نمتلكها.".

"لقد واجهنا نكسة مع هدفهم وتراجعنا إلى حد ما إلى الخلف، لكن على الفور انقلبت المعطيات وأظهرنا ما عندنا من جودة وصعدنا إلى الأمام وسجلنا هدفًا وحققنا الفوز."

وأتم "لا أعرف ماذا سيقول الناس، ولكنني أظن أن تحقيق 37 نقطة من 13 مباراة هو أمر استثنائي ولا يمكنك أن تحققه بأداء كل المباريات بصورة رائعة. أحيانًا نقدم أداءً رائعًا ولا نفوز، نحن لسنا هنا لإرسال رسائل ولكننا فقط نريد الحصول على نتائج.".

يذكر أن الليفر يتصدر جدول ترتيب البريميرليج بفارق 8 نقاط عن الملاحق الأقرب، ليستر سيتي، بينما يبتعد عن حامل اللقب والمنافس الأشرس، مانشستر سيتي بـ9 نقاط.