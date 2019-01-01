أرنولد: ماني لاعب عالمي

ليفربول تألق في ميونخ بقيادة السنغالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد ترينت أليكساندر أرنولد، لاعب ليفربول، للحديث عن انتصار فريقه الهام على بايرن ميونخ مساء الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وعبر ليفربول إلى ربع نهائي المسابقة بعد تغلبه على الفريق الألماني بعقر داره بنتيجة 3-1، بعد سابق التعادل سلباً ذهاباً.

وقال أرنولد للموقع الرسمي لناديه: "كان أمراً هائلاً لنا، الخروج بشباك نظيفة ذهاباً ساعدنا كثيراً، والتسجيل إياباً سهل المهمة، تحدثنا عن اللعب بشجاعة وتحت الضغط".

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🌅 شروق يوم العملية 😂

صباح قرعة الأبطال 🏆



شاركونا توقعاتكم أو بالأحرى تمنياتكم لمواجهات دور الـ 8⃣ 👀#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/MLXiYkYkAJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019

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وأضاف: "تعودنا على اللعب تحت الضغط ثم انتظار فرصنا والخروج بالمرتدات، وهذا ما فعلناه وعاقبناهم".

وحول تألق زميله ساديو ماني: "هو لاعب عالمي ويظهر ذلك، الفضل لمو صلاح في لقطة الهدف الثالث، والأول أنهى الكرة بشكل رائع".

وعن مساهمة فيرجيل فان دايك بالتسجيل: "أمر هام لنا أن لا يقع المهاجمين تحت شعور أنهم فقط من يسجل، من المهم أن الجميع يساهم ويساعد لأنه يمنحنا فرص أكبر بالانتصار".

وينتظر ليفربول القرعة التي ستجرى مساء الجمعة للتعرف على منافسه المقبل في ربع نهائي دوري الأبطال.