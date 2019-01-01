أرنولد: كنت محظوظًا وفاعلية ليفربول هي كلمة السر

تصريحات أليكساندر أرنولد عقب فوز ليفربول على بيرنلي بثلاثة أهداف للا شيء

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال الظهير الأيمن لنادي ليفربول ترينت أليكساندر أرنولد إن فاعلية ليفربول ولاعبيه هي كلمة السر في انتصارات الفريق المتتالية واعتلائه صدارة البريميرليج.

وانتصر ليفربول على بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعود إلى صدارة جدول الترتيب.

وسجل كل من كريس وود هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه ثم ساديو ماني ثم روبيرتو فيرمينو أهداف ليفربول الثلاثة، وذلك في الدقيقة الثالثة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثمانين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 31, 2019

وعقب المباراة، قال أليكساندر أرنولد إنه كان محظوظًا في الكرة العرضية التي أرسلها لتصطدم بأقدام كريس وود وتتحول إلى الشباك كهدف أول لليفربول.

وأضاف: "هذا الهدف فتح لنا المباراة، ولكننا نجحنا في تسييرها كما نحب وفي استغلال الفرص التي أتيحت لنا خلال الشوط الأول والثاني من أجل تسجيل الأهداف"

وتابع: "نأمل في تحقيق المزيد من الانتصارات والأرقام القياسية في المباريات المقبلة ولن نكتفي بما حققناه في الموسم الماضي، كل موسم يأتي بتحدياته الجديدة"

وحقق ليفربول 13 انتصارًا متتاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه على بيرنلي، ليحقق رقمًا قياسيًا لأول مرة في تاريخه منذ تأسيسه قبل 127 عامًا.

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يذكر أن ليفربول سيعود إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقق الفوز على بيرنلي، حيث احتل الصدارة مؤقتًا مانشستر سيتي بعد فوزه على برايتون عصر اليوم..