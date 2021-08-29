أرقام هزيلة لمصطفى محمد في مباراة جلطة سراي وقاسم باشا

المباراة انتهت بالتعادل 2-2

لم يستطع جلطة سراي الحفاظ على تقدمه بفارق هدفين خلال مواجهة قاسم باشا في ثالث جولات الدوري التركي، إذ انتهى اللقاء الذي شهد مشاركة مصطفى محمد في الشوط الثاني بالتعادل 2-2.

المدير الفني لجلطة سراي اختار إبقاء المهاجم المعار من الزمالك على مقاعد البدلاء والبدء بمبايي دياني وكريم أوغلو وباريس يلماز في الهجوم، وقد أخرج دياني بين الشوطين وأشرك المهاجم المعار من الزمالك.

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مصطفى محمد لم يُقدم الكثير خلال الـ45 دقيقة التي لعبها، إذ لم يُسجل أو يصنع أي هدف واكتفى بتسديدة واحدة على المرمى تصدى لها إيرتورول تاشيكران حارس مرمى قاسم باشا.

صاحب الـ24 عامًا صنع فرصة واحدة في اللقاء، وقد لمس الكرة في منطقة جزاء قاسم باشا 4 مرات، ومرر مصطفى 8 تمريرات في نصف ملعب الخصم بنسبة نجاح 62%.

مصطفى محمد لم يلعب سوى 58 دقيقة مع جلطة سراي في الدوري التركي هذا الموسم، ولم يترك بصمته بعد على أي هدف سواء بالتسجيل أو الصناعة، وكانت تسديدته في مباراة اليوم هي الأولى له على المرمى في الموسم.