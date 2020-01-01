أرقام مميزة لكروس ومودريتش بعد انتصار ريال مدريد

كروس ومودريتش بتألقان في ليلة صعود ريال مدريد لنهائي السوبر

شهدت مباراة ريال مدريد وفالنسيا العديد من الأرقام الفردية للاعبي الفريق الملكي الذين قدموا واحدة من أفضل مبارياتهم هذا الموسم.

ونجح ريال مدريد في تحقيق انتصار كبير على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وبذلك سيصعد ريال مدريد إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من مباراة الغد في نصف النهائي الآخر بين برشلونة بطل الدوري وأتلتيكو مدريد وصيفه.

وفي الدقيقة الخامسة عشر نجح توني كروس في استغلال خطأ من حارس مرمى فالنسيا ليرسل ركلة ركنية مخادعة إلى الشباك مباشرة معلنًا عن تقدم ريال مدريد، ليكون اللاعب الوحيد للفريق الملكي الذي يسجل في 3 بطولات هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني نجح لوكا مودريتش في تتويج مجهوداته طوال المباراة ليسجل أحد أروع أهداف هذا الموسم بلمسة مميزة على طريقته الخاصة بوجه القدم الخارجي، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 5 في جميع المسابقات هذا الموسم أكثر من أي موسم آخر

ووجه مشجعي ريال مدريد الحاضرين في المملكة العربية السعودية رسالة للهداف التاريخي للنادي كرستيانو رونالدو بأن مسيرته التي تضمنت العديد من الأهداف والبطولات لن تنسى بالنسبة لهم.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في نهائي كأس السوبر الإسباني

وبذلك صعد ريال مدريد للمباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني بالنظام الجديد والتي ستلعب في الثاني عشر من الشهر الحالي أي يوم الأحد القادم.