أرقام مخيبة جدًا لعبد الله السعيد في كأس أفريقيا

اللاعب المصري خيب الآمال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم يُقدم عبد الله السعيد نجم بيراميدز الأداء المطلوب مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، وقد أكدت الأرقام الخاصة به هذا الأمر.

لاعب الأهلي السابق بدأ جميع مباريات مصر الأربعة في البطولة بواقع 293 دقيقة، ورغم هذا لم يُسجل أو يصنع أي هدف.

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والأمر الأكثر سوءً أن صانع ألعاب الفراعنة لم يصنع أي فرصة سانحة للتسجيل ولم يُسدد سوى كرة واحدة بين القائمين والعارضة، ولم يُمرر كذلك أي تمريرة عرضية سليمة.

يُذكر أن منتخب مصر خرج من البطولة بعد خسارته أمام جنوب أفريقيا في ثمن النهائي بهدف دون رد، بعدما كان قد فاز في مبارياته الثلاثة في دور المجموعات على زيمبابوي والكونغو وأوغندا.

ولم يُقدم المنتخب بقيادة خافير أجيري الأداء المطلوب ونال انتقادات واسعة حتى مع تحقيقه الفوز في مباريات الدور الأول، وقد توقع العديد من المتابعين خروجه من المراحل الإقصائية وعدم إحرازه للقب.

وتستمر البطولة المقامة حاليًا في مصر حتى الـ21 من يوليو القادم، وقد تأهل لربع النهائي كلًا من السنغال وجنوب أفريقيا وبنين ونيجيريا.