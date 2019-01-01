أرقام قياسية قد يحطهما ليفربول حال الفوز على مانشستر يونايتد

تعرف على أهم الأرقام القياسية التي يمكن لليفربول أن يكسرها أمام نظيره مانشستر يونايتد مساء الغد لو حقق الفوز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي مساء غدًا الأحد على ملعب أولد ترافورد.

تأتي تلك المباراة لتحمل الكثير من الأرقام القياسية التي قد يحققها ليفربول لو حقق الفوز في ملعب أولد ترافورد، نستعرض أبرزها فيما يلي:

لو حقق فريق ليفربول الفوز في لقاء الغد سيكون قد قضى على سلسلة عدم الهزيمة التي يمر بها مانشستر يونايتد على ملعبه أمام الريدز والتي وصلت لخمس مباريات على أولد ترافورد، وهي ثاني أطول سلسلة منذ عام ٢٠٠٠ عندما استمرت طوال ١٠ مباريات بداية من ١٩٩١.

تحقيق الفوز في لقاء الغد سيجعل من ليفربول هو ثاني أكثر فريق يحقق الفوز على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد بالتساوي مع تشيلسي بواقع ست مباريات، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الأول بسبعة لقاءات.

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سيصل ليفربول للفوز رقم ١٨ على التوالي في الدوري الإنجليزي ليعادل مانشستر سيتي حامل الرقم القياسي الحالي.

لم يسبق ليورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تحقيق الفوز على ملعب أولد ترافورد على الإطلاق حيث خسر مباراة وتعادل في ثلاثة والفوز في لقاء الجولة التاسعة قد يكون الأول له.

حال نجح في التسجيل أو الصناعة في المباراة مساء الغد سيكون ذلك الهدف هو الأول الذي يساهم به محمد صلاح في شباك مانشستر يونايتد خلال كل المواجهات أمام الشياطين الحمر.

لو سجل أيًا من محمد صلاح أو ساديو ماني أو روبيرتو فيرمينو سيكون ذلك الهدف هو الثاني فقط في تاريخ ثلاثي هجوم ليفربول مجتمعين بشباك مانشستر يونايتد، حيث سجل ماني الهدف الأول لهم في مواجهة الموسم الماضي على ملعب أنفيلد التي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

جدير بالذكر أن ليفربول سيدخل تلك المباراة وهو في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ ٢٤ نقطة بينما يملك مانشستر يونايتد تسع نقاط فقط.