أرقام قياسية تنتظر التحطيم في كأس العالم للأندية

نستعرض لكم أبرز الأرقام التاريخية التي تمتلكها البطولة تاريخيًا

انطلقت النسخة الـ16من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 11 ديسمبر وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.

وقد تكون هذه النسخة على موعد مع تحطيم الأرقام القياسية، التي تزخر بها البطولة في نسخها الماضية بالكثير منها والتي كشف الفيفا على بعضها.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز الأرقام التاريخية التي تمتلكها البطولة تاريخيًا :

- أسرع هدف في البطولة سجله محمد أحمد لاعب العين بعد 79 ثانية وجاء ذلك في شباك الترجي في نسخة الإمارات 2019 محطمًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم اللاعب البرازيلي دييجو تارديلي والذي كان قد سجل لأتليتيكو مينيرو في مرمى جوانجزهو إيفرجراندي عام 2013.

لن تحطم النسخة الحالية رقم أكبر لاعب في البطولة حيث أن أكبر لاعب مسجل في الـ161 لاعبًا هو لاعب الهلال السعودي محمد الشلهوب (38 عاما و10 شهور) فيما أكبر لاعب شارك في تاريخ البطلة هو الحارس أوسكار بيريز (44 عاما) عندما شارك مع باتشوكا ضد جريميو في الدور نصف النهائي من نسخة الإمارات2017، مما جعله أكبر لاعب سناً منذ ذلك الحين.

البرازيلي ألكسندر باتو (17 عامًا و3 شهور) هو أصغر لاعب سجل في تاريخ البطولة وبالطبع هذا الرقم قابل جدا للتحطيم، وسجل باتو في نسخة اليابان 2006 وكان ذلك في مباراة أنترناسيونال أمام الأهلي المصري والتي انتهت بفوز النادي البرازيلي 2-1.

أكبر فارق بين ظهورين متتاليين لأحد الأندية في المسابقة هو 15 سنة حيث سجل ريال مدريد ظهوره أولاً في البرازيل 2000 ثم في المغرب 2014، وسيعادل ليفربول هذا الرقم القياسي عندما يشارك في نسخة قطر 2019 حيث أخر ظهور لليفربول كان في 2005.

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أعلى معدل من الأهداف في مباراة واحدة كان 8 أهداف في اللقاء الذي جمع جامبا أوساكا ومانشستر يونايتد (3-5) في نسخة اليابان 2008، لتصبح المواجهة الأكثر غزارة من حيث الأهداف في تاريخ كأس العالم للأندية FIFA.

شارك في كأس العالم للأندية من قبل 7 أندية برازيلية وبمشاركة فلامنجو لأول مرة في نسخة 2019 سيرتفع عدد الأندية البرازيلية في مونديال إلى 8 أندية هي إلى جانب فلامنجو: كورينثيانز، فاسكو دا جاما، ساو باولو، إنترناسيونال، سانتوس، أتليتيكو مينيرو وجريميو، وهو رقم قياسي جديد يتحقق في نسخة 2019 بقطر. وقبل انطلاق نسخة 2019 كانت الأندية البرازيلية تتقاسم هذا الرقم (7 أندية) مع المكسيك.