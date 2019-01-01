أرسنال يفتح تحقيقًا في الانتقادات العنصرية ضد كوليبالي

بيان ناري من أرسنال لرفض الهتافات العنصرية ضد كوليبالي

فتح نادي أرسنال الإنجليزي تحقيقًا بعد انتشار مقطع للفيديو يُظهر عددًا من جمهور الجانرز يوجه هتافات عنصرية لمدافع نابولي كاليدو كوليبالي.

أرسنال انتصر بثنائية نظيفة على نابولي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال الجانرز في بيان رسمي: "ندين بشدة استخدام أي عبارات عنصرية وسوف نقوم بفتح التحقيق لمعرفة المذنب".

وتابع: "لا نتسامح أبدًا مع أي محاولة من أي شخص لتوجيه انتقادات عنصرية بهذه الطريقة في أرسنال وبالتالي سوف يتم حرمانه من حضور المباريات".

الفريق كان متماسك على مستوى خطوطه بالكامل 💪

رامسي صنع الفارق 👌

وإيمري أدار المباراة بحكمة 🧠



أبرز ما جاء في انتصار المدافع على نابولي في ملعب الإمارات 👇#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/cmki2F3RIR — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

المدفعجية أكدوا في البيان أنّ النادي قائم على فكرة التنوع والجميع جزء من عائلة أرسنال دون التفريق بين أحد أو غيره، مطالبًا الجمهور بالإبلاغ عن أي حالات مماثلة.

وكان كوليبالي قد تعرض لانتقادات عنصرية من جانب جمهور إنتر الإيطالي وهو ما تسبب في حرمان الأخير من جماهيره عددًا من المباريات.

جدير بالذكر أنّ المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، تعرض لانتقادات مماثلة من جمهور تشيلسي مما جعل البلوز يفتح تحقيقًا في الواقعة.