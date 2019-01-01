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الدوري الأوروبي

أرسنال يفتح تحقيقًا في الانتقادات العنصرية ضد كوليبالي

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Getty Images
بيان ناري من أرسنال لرفض الهتافات العنصرية ضد كوليبالي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

فتح نادي أرسنال الإنجليزي تحقيقًا بعد انتشار مقطع للفيديو يُظهر عددًا من جمهور الجانرز يوجه هتافات عنصرية لمدافع نابولي كاليدو كوليبالي.

أرسنال انتصر بثنائية نظيفة على نابولي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وقال الجانرز في بيان رسمي: "ندين بشدة استخدام أي عبارات عنصرية وسوف نقوم بفتح التحقيق لمعرفة المذنب".

وتابع: "لا نتسامح أبدًا مع أي محاولة من أي شخص لتوجيه انتقادات عنصرية بهذه الطريقة في أرسنال وبالتالي سوف يتم حرمانه من حضور المباريات".

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المدفعجية أكدوا في البيان أنّ النادي قائم على فكرة التنوع والجميع جزء من عائلة أرسنال دون التفريق بين أحد أو غيره، مطالبًا الجمهور بالإبلاغ عن أي حالات مماثلة.

وكان كوليبالي قد تعرض لانتقادات عنصرية من جانب جمهور إنتر الإيطالي وهو ما تسبب في حرمان الأخير من جماهيره عددًا من المباريات.

جدير بالذكر أنّ المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، تعرض لانتقادات مماثلة من جمهور تشيلسي مما جعل البلوز يفتح تحقيقًا في الواقعة.

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