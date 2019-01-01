أرسنال يعلن أسباب غياب أوزيل وتشاكا عن مواجهة بيرنلي

نادي أرسنال الإنجليزي يعلن عن أسباب غياب الثنائي جرانيت تشاكا ومسعود أوزيل عن مواجهة بيرنلي بالجولة الثانية من البريميرليج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال عن تشكيلة فريقه لمواجهة اليوم أمام نظيره بيرنلي ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في بيان نشره النادي، وأظهر غياب الثنائي مسعود اوزيل وجرانيت تشاكا عن تشكيلة المباراة ومقاعد الإحتياط.

وأتبع النادي ذلك البيان ببيان آخر أوضح من خلاله أسباب غياب الثنائي، حيث أكد على شعور تشاكا بألم أسفل الظهر وفي القدم.

إيمري: نعمل على تمديد عقود نجوم الفريق

وأعلن النادي كذلك عن مرض مسعود أوزيل هذا الأسبوع، حيث نصحه الأطباء بالراحة وهو ما سيجعله غير جاهز لمواجهة اليوم.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

لينو، نيلز، لويز، سوكراتيس، مونريال، سيبايوس، جيندوزي، ويليوك، أوبامبيانج، نيلسون، ولاكازيت.

ديفيد لويز وسيبايوس يبدأن أول مباراة رسمية لهما مع آرسنال أمام بيرنلي✅



💫آخر 10 مباريات بين المدفعجية والكلاريت انتهت جميعها بفوز آرسنال. pic.twitter.com/szkXbId99j — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 17, 2019

جدير بالذكر أن أوزيل كان قد غاب عن المباراة الافتتاحية للأرسنال أيضًا أمام نيوكاسل لأسباب أمنية وهي المواجهة التي فاز بها المدفعجية بهدف نظيف.