أرتيتا يُثير ذعر جمهور آرسنال: إصابة لينو خطيرة

هزيمة غير مقبولة من برايتون..

ألمح ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، إلى أن غياب طويل ينتظر حارسه بيرند لينو عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة برايتون الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، مُعتبرًا أن الوضع يبدو ليس بالجيد حاليًا.

وكان لينو قد تم استبداله أثناء مباراة برايتون بعد سقوط عنيف على قدمه في أعقاب تدخل من نيال موباي، وقد بدا الحارس الألماني متألمًا للغاية وظهر في لقطة وهو يتوعد موباي في إشارة إلى تعمده إيذائه.

في نهاية المطاف، مُنيّ آرسنال بهزيمة جديدة خارج الديار رغم تقدمه بهدف البديل نيكولاس بيبي، إذ عاد برايتون النتيجة وأحرز موباي هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، في أول انتصار لأصحاب الأرض في 2020.

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أرتيتا تحدث بعد المباراة للصحافة قائلًا "من الصعب جدًا تقبل هذه الهزيمة، الطريقة التي خسرنا بها ليست مقبولة. الحقيقة أننا أضعنا العديد من الفرص وأهديناهم هدف التعادل ولم نقاتل لإحراز الهدف الثاني".

وتابع متحدثًا عن لينو "لا يبدو الأمر جيدًا لكننا لا نعرف أي شيء بعد. الكرة كانت بعيدة جدًا عني ولم أر ما حدث، أعتقد أن اللاعبين ليست لديهم النية لإصابة الآخرين، أنا متأكد من أن موباي لم يكن ينوي القيام بذلك".

كما استطرد "علينا أن نحاول رفع مستوى اللاعبين، هناك الكثير من الأمور التي قاموا بها بشكلٍ جيد حقًا لكننا لا نتنافس، في المستوى الذي نلعب به لا يمكنك أن تمنح الخصوم هذا النوع من الأهداف أبدًا".

"هذا هو التحدي الذي نواجهه جميعًا في كرة القدم، إعادة البناء الفريق ليصبح يستحق أن يمثل نادينا. أنا قلق بشأن الغد والفوز في المباراة التالية."

وأتم "أظن أن المباراة كانت مختلفة عن مباراة مانشستر سيتي، لكن عندما تعطي أهدافًا رخيصة مثلما فعلنا فإنك تعاني. ظهرنا بشكل جيد حقًا وأديّنا ما علينا للفوز بالمباراة لكن في النهاية خرجنا بدون نقاط".

وعلى صعيد متصل، تحدث إميليانو مارتينيز، حارس آرسنال البديل الذي حلّ محل لينو، وقال "تحدث مع لينو بين الشوطين وشعر بأن ركبته قد التويت، كحارس مرمى لا تريده أن يُصاب، إنها خسارة كبيرة لفريقنا".

"لا أظن أن نيال موباي قد تعمد إصابته، ذهب للكرة كما يفعل كل المهاجمين، يمكن أن يحدث. لقد تراخينا، وعندما تتراخى في البريميرليج، فإنك تخسر."

واختتم حديثه بقوله "أنت تتدرب بقوة ويجب أن تنتظر فرصتك، أنا الآن أكثر من جاهز".

الجدير بالذكر أن الهزيمة من برايتون قد جمدت رصيد آرسنال عند النقطة 40 في المركز التاسع، ولكن لا تزال الفرصة سانحة للنادي اللندني في المشاركة أوروبيًا الموسم المقبل، فالفارق مع المركز السابع 3 نقاط فقط.