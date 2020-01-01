أرتيتا: تقنية الفيديو ستتحسن وأوباميانج لم يقصد الإيذاء

ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال يرفض مهاجمة تقنية الفيديو ويؤكد أنه ينتظر تحسنها مستقبلًا.

أعرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن انزعاجه من التعادل الذي تعرض له فريقه اليوم أمام نظيره كريستال بالاس ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أرتيتا وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة جيدة خلال الشوط الأول، ورفض مهاجمة التحكيم أو تقنية الفيديو بالرغم من طرد أوباميانج".

وقال أرتيتا: "سنصل في أحد الأيام للنقطة التي نريد الوصول لها، لكن في الوقت الحالي كل الاحترام للقرارات التي تأتي من الحكام، ولنأمل أن تكون الإيجابيات أكبر من السلبيات قريبًا".

وأضاف عن إصابة لوكاس توريرا: "لقد تعرض لإصابة عضلية، ولم يكن يشعر أنه بخير خلال المباراة، لقد كانت مواجهة بعيدة عما يناسبنا في الأساس بسبب وقوعنا في العديد من الأخطاء".

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وأكمل: "لقد كنت سعيدًا بالطريقة التي بدأنا بها المباراة وعلمنا أنهم سيضعون الضغوط علينا من أجل التعادل وتغيرت طريقة لعبنا بشكل كامل وكان ذلك أمرًا محبطًا".

وأنهى تصريحاته عن طرد أوبامينج: "لم أشاهد الكرة بشكل مباشر لكنني سمعت أنه تدخل قوي، أوباميانج لم يقصد أن يؤذيه، ربما التوقيت لم يكن جيدًا".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث تقدم أوباميانج في الشوط الأول وتعادل جوردان آيو في بداية الشوط الثاني.