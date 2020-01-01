برشلونة يجتمع مع أرتور لحسم موقفه من دوري الأبطال

خوفًا من العقاب..

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن اجتماعاً قد جمع لاعب برشلونة أرتور ميلو بمسؤولي النادي من أجل مناقشة وضعيته على إثر رفضه اللعب مجدداً مع الفريق.

وكان برشلونة قد أتمم اتفاقه مع يوفنتوس على استبدال أرتور بميراليم بيانيتش بدايةً من الموسم المقبل مع دفع البيانكونيري لـ10 ملايين يورو إضافية.

وبعد نهاية الموسم المحلي في إسبانيا تحصل لاعبو البرسا على راحة لمدة أسبوع ثم عادوا استعدادًا لمنافسات دوري أبطال أوروبا، غير أن أرتور لم يعد مطلقًا من البرازيل.

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تعليل أرتور لعدم عودته كان واضحًا بأنه لا يريد أن يرتدي قميص برشلونة ثانيةً بعدما تمت معاملته بصورة سيئة للغاية تصل إلى حد الإجبار على الرحيل رغم محاولاته المستميتة للاستمرار بكامب نو.

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صحيفة "موندو" ذكرت أن البرازيلي اجتمع مع إريك أبديال، سكرتير النادي الفني، في مقر تدريبات البلوجرانا من أجل إغلاق القضية نهائياً والبت في مستقبل الفريق في الأيام المتبقية له مع النادي.

وأضاف التقرير أن أبيدال سيتحدث مع المدرب كيكي سيتيين بخصوص إمكانية إدراج متوسط الميدان مجدداً في الفريق، ولكن مشاركته أمام بايرن ميونخ الجمعة تبدو مستبعدة بدوري الأبطال.

الجدير بالذكر أن أرتور لم يلعب ولو دقيقة واحدة بعد إتمام اتفاقه مع يوفنتوس بينما على الجهة الأخرى لا يزال ميراليم بيانيتش رقعة أساسية في كتيبة ماوريتسيو ساري وخاض أغلب مباريات اليوفي في الفترة الأخيرة.

كما تجدر الإشارة إلى كيكي سيتيين كان أحد أهم أسباب رحيل أرتور بعدما أكد في أكثر من مناسبة على أنه لا دور له في فريقه، بجانب الهدف الرئيسي من رحيله وهو تحسين الموازنة قبل نهاية شهر يونيو الماضي.

برشلونة يصطدم الجمعة بالعاصمة البرتغالية لشبونة ببايرن ميونخ لحساب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد سابق فوزه على نابولي 3-1 السبت.