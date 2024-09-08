أكثر من راتبه في ريال مدريد.. كشف أرباح قناة رونالدو حتى نهاية العام!

أرباح رونالدو على يوتيوب أكثر من راتبه مع ريال مدريد!

يواصل كريستيانو رونالدو، أسطورة منتخب البرتغالي، ونجم النصر السعودي الحالي، نجاحه داخل وخارج الملعب، وهذه المرة مع رحلة نجاح جديدة في الإعلام.

منذ عدة أسابيع أطلق كريستيانو رونالدو، قناة عبر موقع "يوتيوب"، بهدف التواصل مع الجماهير، وعرض تفاصيل حياته اليومية، بالإضافة إلى حوارات حصرية عبر "بودكاست".

وحققت قناة رونالدو، العديد من النجاحات في وقت قياسي وقاربت على الوصول إلى 60 مليون مشترك، وكان صاروخ ماديرا قد تخطى حاجز مشتركي قناته الـ14 مليون مشترك في أولى 24 ساعة، ليتمكن من حسم دروع الـ100 ألف والمليون والـ10 مليون مشترك في يوم واحد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب التقرير الذي نشره حساب " TCR" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، والمهتم بمتابعة أخبار النجم البرتغالي، فإن أرباح رونالدو، من موقع "يوتيوب" ستصل إلى 20 مليون دولار، بنهاية العام.

وبهذا ستكون أرباح رونالدو صاحب الـ 39 عامًا، من يوتيوب متساوية تقريبًا مع راتبه السنوي عندما كان لاعبًا مع ريال مدريد، مع معلومية أن أرباح "يوتيوب" كانت في الثلث الأخير من العام، عكس راتبه مع الفريق الإسباني، كان على مدار العام بأكمله.