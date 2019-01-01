أداما تراوري يوجه رسالة تحذيرية لليفربول

نجم ولفرهامبتون يحذر ليفربول قبل المواجهة المرتقبة بينهما

وجه أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون رسالة تحذيرية، لفريق ليفربول قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وساهم تراروي في فوز فريقه مساء اليوم على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 19 من البريميرليج، إذ سجل هدفاً وصنع آخر.

ويلعب ليفربول أمام ولفرهامبتون، مساء الأحد القادم في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

وقال اللاعب الإسباني في تصريحات عقبت مباراة الليلة: "سنقاتل دائماً حتى النهاية، مهما كان الوضع في المباراة وهذا ما فعلناه اليوم أنا حقاً سعيد بفريقي".

وواصل: "لقد عملنا بجد اليوم، وكنا واثقون من تحقيق نتيجة إيجابية".

وحول المباراة القادمة لفريقه قال: "ليفربول فريق رائع، ولديه العديد من النقاط في جدول الترتيب، سنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية أمامهم".

واستطاع صاحب الـ 23 عاماً خطف الفوز لفريقه امام مانشستر سيتي في الدور الأول، عندما سجل هدفين الفوز لفريقه.

جدير بالذكر أن ولفرهامبتون يحتل المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

ويحتل ليفربول صدارة الترتيب برصيد 52 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام وست هام، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.