أخيراً - برشلونة يسمح لسواريز بالانضمام لأرسنال

المفاوضات تعثرت أكثر من مرة قبل التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف بصورة كبيرة

تلقى أرسنال دفعة أمل قوية، في مساعيه للحصول على خدمات دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أرسنال تقدم بعرض لبرشلونة من أجل ضم سواريز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار بالشراء يصل إلى 17 مليون جنيه إسترليني.

النادي الكتالوني رفض عرض المدفعجية، وأصر على إلزامية الشراء، أو الموافقة بشرط تجديد سواريز لعقده الذي ينتهي في 2020.

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وجاء موقف برسا نظراً لعدم رغبته في تكرار ما حدث مع منير حدادي ورحيله لإشبيليه بمليون يورو واحد، بالسماح لسواريز بالانتقال بمقابل مادي ضئيل أيضاً بعد نهاية إعارته.

ووفقاً لصحيفة "إندبندنت" فالأطراف وصلت لحل يرضي الجميع، بموافقة برشلونة على عرض أرسنال، مع توقيع سواريز على تجديد عقده لمدة 3 سنوات.

"كل ما تكبر تحلى

وتصير أحلى وأحلى

بين القائمين والعارضة

سد بطول العالم كله"

🧱🥅🧤



مع الإعتذار لـ @KadimAlSahirORG 😅 pic.twitter.com/BCRnIHNg0v — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019

ويضمن برسا حقه في إمكانية الاستفادة مادياً من اللاعب بشكل أفضل بعد عودته، كما يصبح أرسنال غير مجبر على الشراء بحالة فشل سواريز في إثبات قدراته.

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ومن المتوقع أن تشهد الصفقة تقدماً كبيراً خلال الساعات القليلة الماضية، ليوقع صاحب الـ25 عاماً على عقود انتقاله لأرسنال قبل نهاية الميركاتو يوم الخميس القادم.

ولازال أرسنال مستمراً في سوق الانتقالات بحث عن جناح جديد، وسط محاولات مستمرة لضم الكرواتي إيفان بيريسيتش من إنتر الإيطالي.