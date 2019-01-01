الانتقالات
الانتقالات

أخيراً - برشلونة يسمح لسواريز بالانضمام لأرسنال

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
المفاوضات تعثرت أكثر من مرة قبل التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف بصورة كبيرة
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تلقى أرسنال دفعة أمل قوية، في مساعيه للحصول على خدمات دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أرسنال تقدم بعرض لبرشلونة من أجل ضم سواريز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار بالشراء يصل إلى 17 مليون جنيه إسترليني.

النادي الكتالوني رفض عرض المدفعجية، وأصر على إلزامية الشراء، أو الموافقة بشرط تجديد سواريز لعقده الذي ينتهي في 2020.

رسميًا | مهدي بن عطية يُغادر يوفنتوس للدحيل القطري

اختيارات المحررين

وجاء موقف برسا نظراً لعدم رغبته في تكرار ما حدث مع منير حدادي ورحيله لإشبيليه بمليون يورو واحد، بالسماح لسواريز بالانتقال بمقابل مادي ضئيل أيضاً بعد نهاية إعارته.

ووفقاً لصحيفة "إندبندنت" فالأطراف وصلت لحل يرضي الجميع، بموافقة برشلونة على عرض أرسنال، مع توقيع سواريز على تجديد عقده لمدة 3 سنوات.

ويضمن برسا حقه في إمكانية الاستفادة مادياً من اللاعب بشكل أفضل بعد عودته، كما يصبح أرسنال غير  مجبر على الشراء بحالة فشل سواريز في إثبات قدراته.

ميسي: ابني تياجو ينتقدني

ومن المتوقع أن تشهد الصفقة تقدماً كبيراً خلال الساعات القليلة الماضية، ليوقع صاحب الـ25 عاماً على عقود انتقاله لأرسنال قبل نهاية الميركاتو يوم الخميس القادم.

ولازال أرسنال مستمراً في سوق الانتقالات بحث عن جناح جديد، وسط محاولات مستمرة لضم الكرواتي إيفان بيريسيتش من إنتر الإيطالي.

الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | تيفو جمهور الإمارات - رسالة للاعبين قبل مواجهة قطر
الموضوع التالي:
سولشار: فريد سيحصل على الفرصة وأتمنى أن يستغلها
الموضوع التالي:
سمير نصري يبرر خرقه لقواعد المنشطات بأنه لم يكن يعلم
الموضوع التالي:
ساري يعلن موقف تشيلسي النهائي من بيع أودوي لبايرن ميونيخ
الموضوع التالي:
لجنة الحكام بالاتحاد المصري ترفض معاقبة الغندور
إغلاق