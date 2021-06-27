أخيرًا.. الكشف عن موعد إعلان تجديد ميسي مع برشلونة!

النادي الكتالوني ينهي كل شيء، ولا يتبقى سوى تفاصيل بسيطة للغاية على الإعلان عن عقد ميسي الجديد.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة قد اتفق مع إدارة فريقه على كافة تفاصيل عقده الجديد في صفوف النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، الذي أكد أن العقد الجديد لليونيل ميسي سيكون لمدة عامين فقط.

العقد سيكون أقصر مدة جددها النجم الأرجنتيني لصالح برشلونة منذ أن وقع للفريق للمرة الأولى في مسيرته الكروية.

كل شيء أصبح جاهزًا .. تسريب يكشف اقتراب تجديد عقد ميسي

وذكر رومانو أن الإعلان عن تجديد عقد ميسي سيكون في الأسبوع المقبل، وبشكل رسمي بالرغم من غياب اللاعب عن كتالونيا.

ويشارك ميسي في الوقت الحالي في منافسات بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده الأرجنتيني ويتصدر الفريق مجموعته بسبع نقاط.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن عقد ميسي الجديد سيتضمن بنود تخص تمثيله لبرشلونة كسفير في الدوري الأمريكي لمدة موسمين قبل الإعتزال.

جدير بالذكر أن ميسي كان قد طلب الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الماضي بعد الخروج المهين من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ.