أخيرًا.. التفاهم بين ميسي وجريزمان يحدث!

نبأ سعيد لجمهور البرسا..

لا تزال الصحف تُلقي الضوء حول العلاقة بين ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان ومدى تأثير ذلك على برشلونة، وهذه المرة خلال مباراة أوساسونا الأخيرة بالدوري الإسباني.

العملاق الكتالوني أدرك فوزًا ساحقًا على ضيوفه في كامب نو برباعية نظيفة أحرز خلالها جريزمان هدفًا وصنع آخر، مع تسجيل ميسي لهدف هو الآخر.

وبحسب الإحصائيات، فإن التجانس بين ميسي وجريزمان قد وصل إلى ذروته، حيث أن الكرة مُررت بينهما 26 مرة، أكثر من أي مباراة أخرى منذ انضمام الفرنسي للبرسا.

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نتيجة هذا التجانس والتفاهم واضحة، فللمرة الأولى منذ مدة طويلة يظهر جريزمان بصورة تلقى إعجاب الجماهير وتكشف عن إمكانياته، كما أن ميسي نفسه تحسن أداؤه بصورة ملحوظة.

جريزمان مرر الكرة لميسي 15 مرة، ليكون ثاني أكثر اللاعبين الذين مرر لهم خلف جوردي ألبا (16)، وبفارق شاسع عن الثالث فيليبي كوتينيو (8).

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أما البرغوث فمرر الكرة لجريزمان في 11 مرة، وبدا واضحًا أن العلاقة بين الثنائي رائعة، فالترابط في 26 كرة مختلفة يُظهر أن ثمة تقدم قد حدث بينهما في الآونة الأخيرة.

ومن المعروف أن جريزمان في موسمه الأولى عانى نسبيًا لدرجة أن الصحف تحدثت أن ميسي لا يحبذ وجوده في كامب نو، لكن يبدو أن هذا الكلام عارٍ من الصحة حاليًا.

يذكر أن المدرب رونالد كومان قد أكد في أكثر من مناسبة مؤخرًا على أن العلاقة بين جريزمان وميسي في أفضل أحوالها على الإطلاق ولم يحدث وأن كان بينهما أي اختلاف من قبل.