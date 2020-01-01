أخبار يوفنتوس | نيوكاسل يفاوض هيجواين وساري يسأل عن دي يونج

نشاط كبير من النادي الإيطالي في الميركاتو

محاولات من يوفنتوس للتخلي عن بعض لاعبيه، ومفاوضات على جانب آخر لاستقطاب المزيد من النجوم لتدعيم الفريق، كل هذا وأكثر جاء ضمن أبرز أخبار النادي الإيطالي اليوم 28 مايو 2020.

كولوشيفسكي ودي بروينه

ديان كولوشيفسكي المنضم حديثاً ليوفنتوس بداية من الصيف الحالي، كشف في تصريحات صحفية جديدة، عن رغبته في السير على خطى البلجيكي كيفن دي بروينه نجم مانشستر سيتي.

وأما عن اختياره لرقم 44 مع بارما، جاء لسبب غريب، وهو إعجابه بعدنان يانوزاي جناح مانشستر يونايتد السابق عندما شاهده في إحدى المباريات للشياطين الحمر في السويد.

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ساري يسأل عن دي يونج

تقارير أخرى فرنسية، أكدت وجود اهتمام من ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، بالتعاقد مع فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة الحالي.

استفسار يوفي عن لاعب الوسط الهولندي، جاء خلال المناقشات مع برشلونة في صفقة انتقال ميراليم بيانيتش للفريق الكتالوني.

إذاعة "راديو مونت كارلو" أكدت أن برشلونة رفض الفكرة تماماً، بالتخلي عن دي يونج بعد عام واحد فقط من قدومه للنادي من أياكس أمستردام.

مبادلة مع تشيلسي

يوفنتوس يواصل سعيه نحو التعاقد مع إيمرسون بالمييري ظهير أيسر تشيلسي، وسط أنباء عن التقدم بعرض رسمي للبلوز خلال هذا الأسبوع.

العرض سيشمل قيام النادي الإيطالي بمحاولة إقناع تشيلسي بالحصول على خدمات لاعبه ماتيا دي تشيليو، مقابل التخلي عن بالمييري الهدف الأول لساري لتدعيم الجبهة اليسرى.

اهتمام إنجليزي بهيجواين

صحيفة "كوريري ديلو سبورت" أكدت وجود اهتمام من ناديين بالدوري الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

وأشارت الصحيفة أن المنافسة الآن أصبحت بين ولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد، للتعاقد مع هيجواين الذي خرج تماماً من حسابات ساري هذا الصيف.

رحيل رابيو وجورجينيو بدلاً من أرتور

تقرير آخر من "توتو سبورت" يؤكد قيام يوفنتوس بصرف النظر عن التعاقد مع أرتور ميلو لاعب برشلونة، بعد إصراره على البقاء، مع استهداف جورجينيو نجم تشيلسي بدلاً منه.

وعلى جانب آخر يستعد النادي الإيطالي، لسماع العروض المقدمة للاعب وسط الفرنسي أدريان رابيو هذا الصيف، بوجود اهتمام من إيفرتون ومانشستر يونايتد وآرسنال.

تبرع ديبالا

المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، عانى من إصابة غريبة بفيروس كورونا أكثر من مرة منذ انتشار الوباء في إيطاليا.

نجم يوفنتوس قرر التبرع بمبلغ 12 مليون بيزو "عملة الأرجنتين" من أجل مساعدة بلاده على التصدي للفيروس المميت.