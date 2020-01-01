أخبار يوفنتوس | ديبالا يكشف عن علاقته مع رونالدو ومصير السكوديتو

ما جديد أخبار السيدة العجوز؟

ركزت وسائل الإعلام على حوار نجم البيانكونيري باولو ديبالا مع الاتحاد الأرجنتيني، والخسائر الاقتصادية للنادي، وذلك في أبرز أخبار يوفنتوس بالأول من أبريل 2020.

ديبالا يشيد بقرارات يوفنتوس ويتحدث عن الحجر

أشاد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا بقرار تخفيض رواتب لاعبي ناديه ووصفه بالأمر الصائب، كما كشف عن كيف أمضى فترة العزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال اللاعب في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الأرجنتيني: "كيليني تحدث مع الرئيس ثم معنا، وناقشنا الأمر سوياً، البعض لم يكن يوافق على تخفيض الراتب لأنه كان ينقصه مباراة أو اثنين لتحقيق رقم، ولكن كان الأمر الصائب لفعله".

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وأضاف: "رونالدو؟ لم نكن نعرفه شخصياً، ولكن مع الوقت بدأنا في معرفة شخص رائع، قلت له إننا في الأرجنتين نكره قليلاً بسبب تصرفاته، ولكن لا يهمني".

وواصل: "العزل لم يكن سهلاً، في البداية شعرت بارتفاع طفيف في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس، ولكن مع الوقت الأمر مر والآن أنا بحالة جيدة".

خسائر اقتصادية جسيمة للبيانكونيري

كشفت تقارير بنكية أن خسائر يوفنتوس بسبب توقف النشاط الكروي حالياً قد تصل لحدود 110 مليون يورو، في ضربة كبيرة للسيدة العجوز.

وبحسب بنك IMI، فتفاصيل الخسائر هي 20 مليون عوائد المباريات، خمسة ملايين من حقوق البث، و40 مليون من الرعاة.

ديبالا قائد جديد

أوضحت تقارير أن يوفنتوس اقترب من الوصول لاتفاق مع باولو ديبالا من أجل تمديد عقده حتى 2024، وأن الإعلان النهائي سيكون خلال أيام.

وبحسب مصادر "جول"، فإدارة البيانكونيري تعمل على إنهاء التفاصيل النهائية للاتفاق، خصوصاً وأنها ترى أن اللاعب يمكن أن يصبح قائد مستقبلي للفريق مثلما كان الوضع مع أليكس ديل بييرو.

حسم مصير الدوري الإيطالي

أفادت مصادر إعلامية أن أحدث المقترحات من أجل ختام الدوري الإيطالي هي لعبه في الصيف على ملعب محايد، وذلك من أجل حسم البطل والهابطين والمتأهلين للبطولات الأوروبية. التفاصيل هنا.

تلميحات ماركيزيو حول بوجبا

نشر نجم يوفنتوس السابق كلاوديو ماركيزيو صورة أثار بها الجدل مجدداً بخصوص عودة الفرنسي بول بوجبا لصفوف البيانكونيري الصيف المقبل.

واحتوت الصورة على ماركيزيو رفقة بوجبا وأندريا بارزالي، مدافع الفريق السابق وعضو الجهاز الفني، وقال: "عناق هام".