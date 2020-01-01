اقتراح جديد من أجل حسم الدوري الإيطالي

تقارير صحفية إيطالية تكشف عن مقترح جديد لحسم بطولة الدوري في الأسابيع المقبلة.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود مقترح جديد تم طرحه من أجل حسم لقب الدوري خلال الأسابيع المقبلة في ظل الأزمة الحالية.

جاء هذا عبر صفحات صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي ذكرت أن الاقتراح يقضي بخوض مباريات الدوري الإيطالي المتبقية في أرض محايدة.

وأوضحت الصحيفة أن الاقتراح جاء حتى تستطيع الفرق التنقل بحرية في المناطق الآمنة من فيروس كورونا الذي تفشى بشكل واضح في إيطاليا مؤخرًا.

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وسيتم خوض اللقاءات خلف الأبواب المغلقة في غياب الجماهير بطبيعة الحال بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في الشهر الأخير.

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وذكرت الصحيفة أن عودة الدوري ستكون بحد أقصى في منتصف شهر مايو المقبل، لصعوبة عودة المواجهات في تاريخ بعد ذلك.

وتواجه الفرق الإيطالية أزمات كثيرة في الوقت الحالي بسبب عقود البث التي سيتم تخفيضها بكل تأكيد في ظل عدم وفاء الرابطة بالتزاماتها

جدير بالذكر أن أزمة أخرى تواجه الفرق الإيطالية مؤخرًا وهي تخص عدم قدرتهم على دفع رواتب نجومهم ومحاولاتهم لتخفيضها مثلما فعل يوفنتوس وبرشلونة.