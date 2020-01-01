أخبار يوفنتوس اليوم | هيجواين يقترب من بيكهام واقتراب فشل صفقة سواريز

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس اليوم، 10 سبتمبر 2020.

اقتراب جونزالو هيجواين من الرحيل إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي وأزمة في انضمام لويس سواريز من برشلونة ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 10 سبتمبر 2020.

هيجواين يقترب من اللعب لفريق بيكهام

كشفت شبكة "سكاي" أنّ جونزالو هيجواين، لاعب يوفنتوس، في الطريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع مع فريق إنتر ميامي برئاسة ديفيد بيكهام.

وأشارت الشبكة إلى أنّ اللاعب سوف يحصل على راتب 4 ملايين يورو سنويًا مع إنتر ميامي أي أقل من نصف راتبه مع يوفنتوس.

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تعقد مفاوضات انضمام لويس سواريز إلى يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية أنّ لويس سواريز، لاعب برشلونة، يفضل اللعب في الدوري الإسباني ولا يرغب في الرحيل إلى يوفنتوس.

وأوضحت أنّ رونالد كومان، المدير الفني للبلوجرانا، لا يستبعد بقاء سواريز في الفريق لموسم إضافي في ظل صعوبة بيعه.

كما يحاول أتلتيكو مدريد الحصول على خدمات اللاعب لخلافة دييجو كوستا.

كين يقترب من العودة إلى يوفنتوس

يقترب مويس كين، لاعب إيفرتون، من العودة إلى صفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة دون خيار أحقية الشراء.

وبحسب "توتو سبورت" فإنّ يوفنتوس قد يستعيد كين بعد موسم واحد فقط للأخير في إيفرتون على سبيل الإعارة لدعم الخط الهجومي.

أتلتيكو مدريد يرفض بيع موراتا ليوفنتوس

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ يوفنتوس حاول التعاقد مع ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد بعد تعقد موقف لويس سواريز لكن الروخي بلانكوس رفض بيع اللاعب.

وأشارت إلى أنّ المدرب دييجو سيميوني لا يريد التفريط في موراتا بعد تفعيل بند أحقية شراء اللاعب من تشيلسي.

يوفنتوس يفشل في التخلص من كوستا

بحسب "كالتشيو ميركاتو" فإنّ يوفنتوس تلقى العديد من العروض من الصين وقطر لأجل دوجلاس كوستا لكنّه لا يستطيع بيع اللاعب.

ورغم خروج كوستا من حسابات المدرب أندريا بيرلو، إلا أنّه لن يوافق على بيع اللاعب بأقل من 50 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد يراقبان اللاعب ولكنهما غير مستعدان لدفع المبلغ المطلوب.