أخبار يوفنتوس اليوم | التخلص من روجاني وتبادلية جديدة مع ميلان

ما هو جديد البيانكونيري؟

سوق انتقالات الفريق وأجواء ما قبل مقابلة نابولي في السيري آ ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 2 أكتوبر 2020.

الفصل النهائي في مصير نابولي

يجري نابولي الجولة الثانية من فحوصات فيروس كورونا اليوم في الرابعة عصراً، والتي ستحدد مصيره من خوض لقاء يوفنتوس الأحد بالدوري.

الجولة الأولى أتت سلبية للجميع على الرغم من خوض الفريق اللقاء الأخير أمام جنوى الذي وصلت الإصابات في صفوفه إلى 19 حالة.

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الفحص أثبت إصابة بيوتر زيلينسكي بالفيروس، كذلك أحد الإداريين غير المصاحبين للفريق.

حيرة لبيرلو قبل مواجهة نابولي

كشفت آخر التقارير من مقر تدريبات يوفنتوس أن أندريا بيرلو، مدرب الفريق، لم يستقر بعد على مركزين في تشكيلته لمقابلة نابولي.

المركز الأول هو لاعب الارتكاز، إذ يفاضل بين أرتور ميلو وويستون مكيني، وفي الهجوم لم يحسم قراره بمن سيجاور كريستيانو رونالدو في ظل جاهزية باولو ديبالا.

صفقة تبادلية مع ميلان في الأفق

ذكر "SerieBNews.com" أن يوفنتوس يحاول إقناع ميلان بإبرام صفقة تبادلية تضم الثنائي لورينزو كولومبو وجيانلوكا فرابوتا.

كولومبو سيكون القطعة الناقصة في هجوم السيدة العجوز، بينما سيلعب فرابوتا دور البديل لتيو هيرنانديز، وستقدر قيمة اللاعبين في حدود 10 مليون يورو.

رين يتم اتفاقه مع روجاني

ذكرت "سكاي" أن دانييلي روجاني، مدافع يوفنتوس أتم اتفاقه مع نادي رين الفرنسي على سبيل الإعارة الموسمية.

يوفنتوس سيتحصل على قرابة مليون ونصف المليون يورو، ولن يتحمل راتب اللاعب خلال فترة الإعارة، وينتظر أن يصل اللاعب لفرنسا هذا المساء.

توتنهام يطلب ديميرال

علم "جول" من مصادره أن توتنهام تقدم بعرض من أجل ضم مريح ديميرال، مدافع يوفنتوس، بعد تعطل مفاوضاته مع إنتر بخصوص ميلان شكرينيار.

ورفض يوفنتوس العرض أو الدخول في المفاوضات من الأساس بسبب اعتباره اللاعب التركي غير متاحاً للبيع.

كوستا يضع شرطه من أجل الرحيل

أوضح "Calciomercato.com" أن دوجلاس كوستا وضع شرطاً وحيداً من أجل الموافقة على الرحيل خلال الصيف الجاري.

اللاعب البرازيلي يشترط الانتقال إلى فريق كبير وإلا يفضل الاستمرار في صفوف السيدة العجوز خلال الموسم الجاري.