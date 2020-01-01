أخبار يوفنتوس اليوم | أرتور في تورينو وصفقة تبادلية جديدة مع سيتي

ما هو جديد البيانكونيري؟

وصول أرتور ميلو إلى تورينو لإنهاء انضمامه للفريق، وصفقة تبادلية مع مانشستر سيتي ضمن أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 28 يونيو 2020.

أرتور في تورينو

وصل أرتور ميلو، لاعب برشلونة، مساء السبت لتورينو من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وإتمام صفقة انضمامه رسمياً لصفوف يوفنتوس.

اللاعب وصل معه طبيب برشلونة من أجل إجراء الفحوصات الخاصة بميراليم بيانيتش، والتي ستقام أيضاً في مركز يوفنتوس الطبي بسبب تعثر سفر اللاعب لإسبانيا.

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صفقة تبادلية مع سيتي

كشفت "سكاي" وعديد المصادر أن يوفنتوس و مانشستر سيتي قاما بتبادل لاعبين من صفوف فريق الشباب في الساعات الماضية.

وسينضم فيليكس كوريا إلى يوفنتوس، بينما يرحل بابلو مورينو في الاتجاه الآخر، وتشير المصادر إلى كون الصفقة من أجل تحقيق مكاسب فيما يخص الموازنة وقواعد اللعب النظيف.

الناديان الصيف الماضي سبق وتبادلا الثنائي دانيلو وجواو كانسيلو وتربطهما علاقات قوية.

يوفنتوس يراقب ألابا

كشف باولو باجانيني، الصحفي في شبكة "راي"، عن سعي يوفنتوس للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ دافيد ألابا في الانتقالات الصيفية.

الصحفي أوضح أنه سمع عديد الأصوات المقربة من النادي تناقش الصفقة، خصوصاً في ظل الحديث عن إمكانية مغادرة النمساوي هذا الصيف لناديه.

يوفنتوس يفوز بكأس إيطاليا للرديف

فاز يوفنتوس ب، أو فريق الرديف، بكأس إيطاليا مساء السبت بعد الفوز على تيرنانا، ليسير على نهج الفريق الأول بتحقيق البطولات.

الانتصار يضع الفريق على سكة لعب التصفيات المؤهلة نحو الدرجة الثانية الإيطالية، ما يعد إنجازاً للفريق حديث العهد.