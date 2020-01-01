أخبار ميلان اليوم | رحيل بن ناصر واستهداف بيلوتي ويوفيتش

تحضيرات قوية للنادي الإيطالي في سوق الانتقالات

خطط ميلان في سوق الانتقالات القادم، وأبرزها لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، وكذلك عودة زلاتان إبراهيموفيتش من جديد، في أهم ما جاء عن ميلان اليوم 6 مايو.

أهداف جازيديس

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أكدت اهتمام ميلان ومديره التنفيذي إيفان جازيديس بالتعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد، واستغلال موقفه غير الواضح من الاستمرار مع النادي الإسباني.

وأوضحت أيضاً اهتمام الروسونيري بدومينيك سوبوسلاي لاعب نادي سالزبورج النمساوي، والذي ظهر بشكل مميز مع الفريق هذا الموسم.

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عودة زلاتان

وعلى جانب آخر تقترب عودة زلاتان إبراهيموفيتش إلى إيطاليا من جديد بعد تواجده خارج البلاد، ليدخل في فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

ويأتي ذلك ضمن خطة ميلان من أجل العودة مرة أخرى للتدريبات، تمهيداً لاستئناف الموسم الحالي، باعتبار المهاجم السويدي العملاق أحد أهم المنتظرين في سان سيرو.

اهتمام بضم بيلوتي

صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية تحدثت عن هدف آخر لميلان في خط الهجوم، وهو أندريا بيلوتي مهاجم تورينو المتوقع رحيله عن النادي في الصيف.

وأوضحت أن هناك منافسة شرسة من روما ونابولي، من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ26 سنة، الذي يرغب في الرحيل لخوض تجربة جديدة.

فرصة دفاعية

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أكدت وجود فرصة قوية لميلان، من أجل التعاقد مع بوباكار كامارا مدافع مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت أن مارسيليا مستعد للتخلي عن سعر صاحب الـ20 سنة، إلى أقل بكثير مما طلبه النادي الفرنسي منذ بضعة أشهر بـ90 مليون يورو.

بن ناصر إلى باريس؟

وعلى جانب آخر كشف موقع "Le10 sport" الفرنسي عن رغبة باريس سان جيرمان في التعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان.

وأشارت إلى رغبة ليوناردو المدير الرياضي لباريس في ضم النجم الجزائري، والتقدم بعرض تصل قيمته 30 مليون يورو.

عرض لموساكيو

صحف إسبانية تؤكد رغبة فالنسيا في التعاقد مع ماتيو موساكيو مدافع الفريق بحوالي 10 مليون يورو، مع احتمالية قوية للموافقة على العرض.