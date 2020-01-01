أخبار ميلان اليوم | رحيل إبراهيموفيتش المرتقب والتجديد لدوناروما

ما هو جديد الروسونيري؟

اقتراب التجديد مع دوناروما وانتهاء العلاقة مع إبراهيموفيتش يتصدران أخبار ميلان اليوم، 14 يونيو 2020.

لاعب ليفربول في الطريق؟



حسب توتو ميركاتو، فإن ماركو جرويتش لاعب ليفربول المعار إلى هيرتا برلين حتى نهاية الموسم.

اللاعب الذي يرغب في الانتقال للدوري الإيطالي يجد اهتمام من لاتسيو في ظل عدم تحمس ميلان للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة وأن الحافز الوحيد للروسونيري سيكون التعاقد معه في صفقة انتقال دائم.

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كالدارا قد يرحل بشكل دائم

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن ماتيا كالدارا يبدو سعيدًا في أتلانتا الذي يلعب له معارًا هذا العام ويأمل في استمرار ما يقدمه الموسم المقبل.

اللاعب الذي لم ينجح في التأقلم في ميلان بسبب كثرة الإصابات يبدو متحمسًا للاستمرار مع أتلانتا للتواجد مع منتخب إيطاليا في يورو 2021 مع إضافة بند شراء في تعاقده مع أتلانتا بـ15 مليون يورو.

التجديد لدوناروما

يقعد إيفان جازيدس جلسة مع حارس إيه سي ميلان جانلويجي دوناروما لاتفاق على بنود تجديد تعاقده مع النادي.

لا يمانع دوناروما تجددي تعاقده مع ميلان ولكن طلب ضمانين بخصوص الراتب ومشروع النادي لتطور الطموح ومحاولة الحصول على الألقاب.

في ظل الكود المتوقع في سوق الانتقالات فمن المتوقع أن يجدد دوناروما تعاقده بعقد قصير الأمد حتى 2023 أو 2024 براتب يصل إلى 6 ملايين يورو بالإضافات.

إبراهيموفيتش لا يرغب في البقاء

حسب لاجازيتا ديلو سبورت، فإن علاقة إبراهيموفيتش بميلان شارفت على الاتتهاء مع رغبة اللاعب في العودة للسويد مع صعوبة الوصول لاتفاق بشأن تجديد التعاقد.

اللاعب الذي عانى من إصابة سابقة أصبح جاهزًا للمشاركة ويرغب في التواجد مع الفريق في أقرب وقت لمساعتده في التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

احتجاج على طرد ريبيتش

شكك هاكان تشالهان أوغلو، لاعب ميلان، في قرار الحكم دانييلي أورساتو بطرد أنتي ريبيتش دون الرجوع لتقنية الفيديو في مباراة يوفنتوس البارحة.

التركي قال مع "راي": "نحن غاضبون، في ركلة الجزاء الحكم عاد للفيديو ولكن لم يقم بالمثل في الطرد، أخرج البطاقة الحمراء دون مراجعة الحركة، هذا يغضبني بعد الشيء".

وأضاف: "لعبنا جيداً ويجب أن نتلقى التهاني لأننا كنا بعشرة لاعبين ودون خوف، افتقدنا فقط للهدف، والأمر كان صعباً دون إبرا، كاستييخو، وتيو، نعود بعد الكورونا وتوقف طويل وتلعب أمام يوفي ودون جمهور، ولكن سعداء بالعودة ونشعر بالحزن للخسارة".

مدافع ليون يقترب من ميلان

أوضحت "ليكيب" أن بيير كالولو، مدافع ليون، قد اختار الانتقال إلى صفوف ميلان، وأنه سيتواجد في إيطاليا بالأيام المقبلة لإمضاء العقد.

المدافع الفرنسي الشاب، والذي يشغل مركز الظهير الأيمن، ينتهي عقده مع ليون بحلول نهاية الشهر، ولذا يحق له التوقيع مجاناً مع أي فريق.