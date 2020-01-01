أخبار ميلان اليوم | ثنائي شاب في الطريق وخسارة نجم الفريق

ما هو جديد الروسونيري هذا الصباح؟

تدعيم بثنائي شاب ومستقبل سيلفا على المحك في أخبار ميلان ليوم 22 أبريل 2020.

مستقبل أندري سيلفا

يبدو أن أيام البرتغالي أندري سيلفا مع يملان أصبحت معدودة مع رغبته في الاستمرار في الدوري الألماني.

اللاعب الذي يلعب معارًا مع آينتراخت فرانكفورت حتى نهاية الموسم أفصح لصحيفة بيلد الألمانية عن سعادته مع فريقه الألماني ورغبته في الاستمرار هناك.

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لم يعيش سيلفا أفضل أيامه في ميلان بعد موسم أول متذبذب تبعه رحيل لألمانيا معارًا.

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ثنائي شاب في الطريق

يسعى نادي إيه سي ميلان لتدعيم صفوفه في الصيف المقبل والاتجاه أصبح واضحًا بالاعتماد على الشباب.

في خط الدفاع، يرى الروسونيري أن المدافع الشاب ماتيو جابيا الذي أظهر مؤشرات جيدة للغاية سيكون التدعيم القادم للفريق بعد تصعيده من فريق الناشئين.

على مستوى خط الوسط، فإعادة توماسو بوبيجا المعار إلى بوردينوني هي الحل لإدارة ميلان في سوق الانتقالات القادم لتقديم الإضافة المنتظرة لخط وسط الروسونيري.

نجم عربي على رادار ميلان

حسب موقع "ميلان نيوز" فإن الروسونيري يرغب في تدعيم الجبهة اليمنى مع عدم الاقتناع الكامل بالثنائي كونتي وكالابريا.

الموقع أكد أن نصير مزراوي الظهير الأيمن لأياكس هو هدف لميلان خلال الصيف المقبل والذي يقدره النادي الإيطالي بـ12-13 مليون يورو.

تدعيم الوسط

تدعيم خط الوسط هو الهدف الأول لنادي إيه سي ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفي، حسب توتو سبورت.

الصحيفة أكدت أن دومينيك سوبوسلاي لاعب سالسبورج هو الهدف الأول لميلان في الوسط مع وجود منافسة قوية من ليفربول وآرسنال وبوروسيا دورتموند ولايبزيج.

جيامباولو مطلوب في تركيا

أفادت "لا ستامبا" أن مدرب ميلان السابق ماركو جيامباولو قد تلقى عرضاً من صفوف فنربخشه التركي لتولي قيادته الفترة القادمة بعد معاناته هذا الموسم.

وفي حال تعيين المدرب الإيطالي في النادي التركي، فسيكون ميلان مستفيداً من قرابة أربعة ملايين يورو ستكون هي راتب جيامباولو عن العام القادم بحسب العقد بين الطرفين.

ميلان يوافق على ترك سان سيرو

الإعلام الإيطالي عاد للحديث عن مستقبل ملعب "جيوسيبي مياتسا" القريب والبعيد، فأشارت التقارير إلى موافقة ميلان وإنتر على استكمال الموسم بعيداً عنه نظراً لتفشي كورونا بالمدينة الشمالية.

وعلى الصعيد البعيد، أوضحت التقارير أن قطبي المدينة سيستكملان الحديث بخصوص ترك الملعب نهائياً وبناء آخر جديد في الأسبوع المقبل بعد توقف الحديث بسبب أزمة كورونا.