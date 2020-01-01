تسريب طاقم ميلان الجديد

نسجة مسربة من طاقم ميلان لموسم 2021

تم تسريب قميص العام المقبل والذي سيرتديه نادي ميلان خلال موسم 2020/21، وذلك قبل أشهر من الإعلان عنه بشكل رسمي.

وسيواصل ميلان السير بالطريقة المعتادة فيما يتعلق بالقميص الموسم المقبل، حيث سيعتمد على الشكل الكلاسيكي والمعتاد بالخطوط الطولية الحمراء والسوداء.

وسيعتمد ميلان على النقوش البيضاء الداخلية داخل الخطوط الحمراء والسوداء، على عكس أقمصته خلال المواسم الأخيرة التي كانت تكتفي بالألوان فقط.

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وسيظهر القميص حول زلاتان إبراهيموفيتش أيضًا بخطوط عمودية حمراء وسوداء الموسم المقبل. يتم دمجها مع نمط أبيض رقيق مستوحى من أرضية كاتدرائية ميلانو الشهيرة عالميًا.

وسيكون زلاتان إبراهيموفيتش ــ في حال قرر استكمال مسيرتع وعقده مع الروسونيري ولم يعتزل ــ واجهة مميزة من أجل تسويق القميص الجديد.

ويبقى ذلك مجرد تسريب، حيث أنه لم يتحدث أحد حتى الآن عن موعد الإعلان الرسمي عن قميص الموسم المقبل بالنسبة للأندية الإيطالية.

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يذكر أن الدوري الإيطالي متوقف في الوقت الحالي، حاله كحال جميع الدوريات الأوروبية بسبب تفشي وباء كورونا حول العالم.