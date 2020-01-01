أخبار ميلان اليوم | "اعتقدنا أننا وجدنا ميسي الجديد"، وزلاتان المثير للجدل

تعرف على أهم أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق الـ 22 من نوفمبر 2020.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي، وقرب لاكسالت من الرحيل النهائي بالإضافة لتصريحات أليساندرو كوستاكورتا ضمن أهم أخبار ميلان لليوم الأحد الموافق الـ 22 من نوفمبر 2020.

التشكيل المتوقع لمواجهة نابولي

كشفت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" اليوم عن التشكيل المتوقع لميلان في لقاء نابولي بالدوري الإيطالي وجاء كالتالي:

دوناروما

المزيد من الفرق

ثيو، رومانيولي، كيير، كالابريا

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

كيسي، بن ناصر

ساليماكيرس، ريبيتش، تشالهان أوغلو

إبراهيموفيتش

بينما نحن ننتظر المباراة دعونا نشاهد اللقاء الأخير بين الفريقين مرة أخرى ⚖️#نابولي_ميلان #ميلان_دائمًا pic.twitter.com/hKlf7e5I62

— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) November 22, 2020

لاكسالت في الطريق للخروج بشكل نهائي

كشف الصحفي الخاص بأخبار الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو عن رغبة نادي سلتيك في الحصول على خدمات اللاعب الأوروجوياني دييجو لاكسالت من صفوف ميلان بشكل نهائي.

وأوضح الصحيفة أن المفاوضات ستبدأ بين الفريقين قريبًا من أجل حسم مستقبل اللاعب الذي يمضي حاليًا فترة إعارة في سلتيك.

كوستاكورتا: باتو جعلنا نعتقد أننا وجدنا ميسي جديد

كشف أليساندرو كوستاكورتا نجم ميلان والإداري السابق في الفريق عن تفاصيل بداية موهبة البرازيلي ألكسندر باتو مع الفريق قبل سنوات.

وقال كوستاكورتا: "باتو كان أكثر من أثار إعجابي في تدريبات ميلان، في أول ثلاث أو أربع جلسات تدريبية قدم مستويات أفضل من كاكا ومن فان باستن نفسه، اعتقدنا وقتها أننا وجدنا خصم ميسي القادم".

خارج الحسابات وظل رونالدو .. هل حان وقت رحيل ديبالا "المريخي" عن يوفنتوس؟

"مقارنة إبراهيموفيتش مع الرب؟ زلاتان يتحدى نفسه فقط"

أكد مينو رايولا، وكيل أعمال زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، على أن موكله يمثل حاليًا 90% من قوة الروسونيري، مشيرًا إلى أن تصريحاته المتعجرفة ليست لإيمانه بأنه فوق الإنسانية كما قد يظن البعض، بل للتحفيز فقط.

ومنذ انضمام إبرا إلى الروسونيري في يناير الماضي وانقلب حال كتيبة ستيفانو بيولي كثيرًا، فتمكنت من إنهاء الموسم الماضي في المرتبة السادسة والآن تتصدر ترتيب الكالتشيو بدون هزيمة.

المزيد من التفاصيل