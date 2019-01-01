أخبار انتقالات الدوريات الأوروبية: باريس يزاحم على إريكسن وصراع فرنسي على بونجاح

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأثنين 21 أكتوبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تسعى أكبر الأندية الأوروبية دائماً لتقوية تشكيلتها من أجل الحفاظ على أمالها في المنافسة على أكبر البطولات بصورة شبه مستمرة وذلك بالبحث عن أفضل اللاعبين المناسبين لطريقة اللعب في الوقت الراهن وبحسب القدرات المالية لكل نادي على حدا، وذلك من أجل إيجاد أفضل الحلول المؤثرة في تحسين الأداء والنتائج.

يسعى كلا من أرسنال وتشيلسي هذا الموسم للمنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الجانرز بقيادة إيمري للوصول إلى أفضل تشكيلة له لحصد ثمار عمله، بينما يحاول فرانك لامبارد في موسمه الأول مع تشيلسي تحقيق الأهداف المرجوة بالاسماء المتاحة لحين رفع الإيقاف عن البلوز.

وفي إيطاليا يحاول الإنتر بقيادة كونتي كسر احتكار سيطرة يوفنتوس على الدوري ولكن هذا سيتطلب الكثير من العمل ومزيد من التدعيمات بعد صيف رائع للنيراتزوري في سوق الانتقالات، ويترنح ميلان من أجل الخروج من المأزق الذي وقع به على الرغم أن الروسونيري دعموا صفوفهم بصورة ممتازة هذا الصيف أيضا.

يسعى باريس سان جيرمان في فرنسا للعثور على الطريقة السحرية التي تمكنه من المنافسة على دوري أبطال أوروبا خاصةً وأن الفوز بالبطولات المحلية لا يعد معضلة بالنسبة لفريق العاصمة، مع الإبقاء على نيمار يملك باريس أمل كبير في تقوية صفوفه بشكل أكبر في الفترة المقبلة من أجل تحقيق اللقب المفقود.

في هذا التقرير نستعرض معكم أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأثنين 21 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات كل فريق في المرحلة المقبلة؟

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مانشستر يونايتد يفكر في مهاجم لايبزيج

لم تعد محاولات مانشستر يونايتد للتعاقد مع مهاجم جديد في الفترة المقبلة سراً لأي صحيفة، خاصةً مع رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسس سانشيز في وقت سابق من هذا الصيف إلى صفوف الإنتر، مما وضع سولشاير في مأزق كبير بسبب اعتماده على راشفورد فقط مع تصعيد الناشئ جرينوورد.

أشارت مصادر صحيفة إكسبريس أن المدرب النرويجي معجب للغاية بقدرات تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني، ويخطط للتحرك له في المرحلة القادمة من أجل التعاقد معه لتدعيم هجوم الشياطين الحُمر ولكنه سيواجه منافسة شرسة من غريمه ليفربول الذي أبدى اهتماماً مسبقاً باللاعب بسبب اقتناع يورجن كلوب به.

باريس سان جيرمان يزاحم الريال على إريكسن

دخل باريس سان جيرمان الفرنسي على الخط في صفقة الدانماركي إريكسن لاعب توتنهام والذي اقترب عقده مع السبيرز على نهايته مما جعله مرشحاً للرحيل عن صفوف الفريق اللندني في الفترة المقبلة، خاصةً وأنه لا ينوي التجديد والبقاء في إنجلترا حيث يسعى لخوض تجربة جديدة في أقرب وقت ممكن.

أكدت تقارير دايلي ميل بأن باريس سان جيرمان أبدى اهتماماً كبيراً بضم اللاعب الذي لن يكلف الكثير من المال مقارنةً بقدراته وذلك بسبب اقتراب عقده على نهايته، ومع احتمالية رحيل نيمار في العام المقبل، ولكنه يواجه منافسة شرسة من ريال مدريد الذي أشارت مصادر أخرى أنه بدأ مفاوضاته مع اللاعب بالفعل.

مهاجم باريس سان جيرمان يرفض الانضمام للدوري الأمريكي

أشارت تقارير صحيفة ليكيب الفرنسية بأن الأوروجوياني أدينسون كافاني رفض فرصة الانضمام لفريق إنتر ميامي الذي يملكه الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام، حيث يسعى لاعب مانشستر يونايتد السابق لضم أبرز النجوم من أجل بناء فريق قوي يمكنه مقارعة كبار الكرة الأمريكية في الوقت الراهن.

يبلغ كافاني من العمر 32 عاماً وكان قد تعرض للمزيد من الإصابات في الوقت الراهن مما جعل بدايته للموسم متأخرة بعض الشئ، ومع ضم إيكاردي على سبيل الإعارة من الإنتر من المحتمل أن يقوم الفريق الفرنسي ببيع لاعب نابولي السابق في الفترة المقبلة وتعويضه بالمهاجم الأرجنتيني الذي يقدم أداء جيد في غياب كافاني حتى الآن.

صراع فرنسي على ضم الجزائري بغداد بونجاح

ألقت المستويات المذهلةا التي يقدمها الجزائري بغداد بونجاح في الدوري القطري بظلالها على الأندية الأوروبية التي بدأت تكثف من مراقبتها للاعب بسبب قدراته الكبيرة، تمهيداً لمنحه فرصة مستحقة تماماً باللعب في أكبر الدوريات الأوروبية، ولكن الاهتمام الأبرز يأتي من الدوري الفرنسي في الوقت الراهن.

أكدت صحيفة الهداف الجزائرية أن كلا من ليل ومارسيليا مهتمان بالتعاقد مع بونجاح في ظل حاجة الفريق الساحلي تحديداً لمهاجم هداف بسبب معاناته في هذا المركز منذ رحيل باتشوايي إلى تشيلسي الإنجليزي، ولكن هناك منافسة من العريق ليدز يونايتد بقيادة العبقري ماركو بيلسا.

يُذكر أن بغداد بونجاح الذي يبلغ من العمر 27 عاماً كان قد نجح في إحراز 91 هدفاً في 64 مباراة لعبها بقميص السد القطري.