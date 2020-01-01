أرنولد يوضح موقفه من ترك ليفربول

ترينت ألكسندر أرنولد ظهير فريق ليفربول يوضح موقفه من الرحيل عن الريدز للدوري الإسباني أو الألماني.

أوضح ترينت ألكسندر أرنولد نجم فريق ليفربول أنه يسعى للاستمرار رفقة فريقه لأطول فترة ممكنة من الزمن، في ظل عشقه الكبير للريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أرنولد، وأكد خلالها أن تواجده في صفوف ليفربول يمنحه سعادة كبيرة وأنه لم يفكر قط في الرحيل.

وقال أرنولد عندما تم سؤاله عما إذا كان يمكنه الاستمرار رفقة ليفربول حتى نهاية مسيرته: "نعم يمكنني أن أتصور ذلك".

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وأضاف عن إمكانية التوجه لإسبانيا أو ألمانيا في المستقبل حال ترك ليفربول: "لم أفكر في مثل هذا السيناريو حقًا حتى الآن".

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وأردف: "لطالما أحببت ليفربول وشجعتهم، وطوال مسيرتي ألعب في صفوف الفريق لذلك لم يكن لدي أي سبب لأفكر في مثل تلك الأمور".

وأكمل: "في الوقت الحالي أنا ألعب في صفوف ليفربول وأحب هذا النادي أكثر من أي شيء، وأعشق كل ما يتعلق به، إذًا لماذا أفكر في مثل تلك الأمور".

جدير بالذكر أن أرنولد أوشك على الحصول على لقب الدوري الإنجليزي رفقة فريق ليفربول، حيث يحتاج الفريق لست نقاط بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف بسبب فيروس كورونا.