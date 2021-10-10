أخبار ريال مدريد: مبابي يُبعد هالاند.. وعرض لضم روديجر في يناير

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 10 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرض يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021:

صحيفة "ماركا" الإسبانية تؤكد أن النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني يخشى الانتقال إلى ريال مدريد مع اقتراب كيليان مبابي من الفريق الملكي.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن هالاند لا يرغب في أن يتشارك الأضواء مع أحد آخر في ريال مدريد، وأن مبابي سيكون هو محور المشروع الجديد بدون أي شك.

موقع "Fichajes" الإسباني أكد أن نادي ليستر سيتي الإنجليزي سيحاول تعزيز صفوفه بالحصول على خدمات إيسكو من ريال مدريد.

إيسكو خرج بشكل واضح من خطط كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وليستر سيتي مستعد لتخلص النادي الملكي من اللاعب.

ليستر سيتي سيتقدم بعرض لضم إيسكو في يناير المقبل، استغلالًا لانتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي.

صحيفة "ABC" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد سيتحرك بالفعل للتعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الإنجليزي في يناير المقبل.

ريال مدريد يسعى لاستغلال عدم تجديد روديجر لعقده مع تشيلسي، والذي ينتهي في يونيو المقبل، وإغراء النادي اللندني بقيمة مالية منخفضة حتى لا يخسر اللاعب بالمجان.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد متفائل بإمكانية إتمام الصفقة، والتعاقد مع مدافع يحل أزمة خطه الخلفي في الموسم الحالي.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد قرر دخول الصراع على خدمات نويل لوبيز مهاجم نادي ديبورتيفو لاكورونيا.

لوبيز يعد واحدًا من بين أبرز لاعبي ديبورتيفو لاكورونيا، والصراع أصبح على أشده بين الأندية الإسبانية الكبرى للتعاقد معه.

ريال مدريد يتنافس مع جاره أتلتيكو للحصول على خدمات اللاعب، وقدم النادي الملكي بالفعل عرضًا للحصول على توقيعه خلال الفترة القادمة.

ريال مدريد يتابع اللاعب الكندي جوناثان ديفيد، الذي يقدم أداءً مميزًا مع ليل في الدوري الفرنسي، وتسجيل ستة أهداف في كل المسابقات خلال الموسم الحالي.