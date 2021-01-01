أخبار ريال مدريد: مانشستر يونايتد يراقب راموس وألابا يبتعد عن ليفربول

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 13 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 13 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 13 يناير 2021:

مانشستر يونايتد ينضم للسباق على راموس

مانشستر يونايتد، وفقًا لكالتشيو ميركاتو، منفتح على فكرة التوقيع مع سيرخيو راموس على عقد لمدة عامين.

لم يتم الاتفاق مع المدافع الفائز بكأس العالم على تمديد عقده مع ريال مدريد بعد، وسينضم إلى مجموعة النجوم المجانية هذا الصيف إذا لم يتم الاتفاق على شروط جديدة في سانتياجو برنابيو.

ألابا يبتعد عن ليفربول ويقترب من ريال مدريد

لم يعد ليفربول مهتمًا بديفيد ألابا، حيث لم يستوف لاعب بايرن ميونخ متطلبات يورجن كلوب على الرغم من أزمة دفاع فريق الريدز، حسب صحيفة إندبندنت.

لقد استنفد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الدفاع وكان مرتبطًا بانتقال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

لكن بدلاً من ذلك، تراجع الريدز وقد يتوجه النمساوي الآن إلى ريال مدريد.

برشلونة رفض التوقيع مع رونالدو!

أعلن الرئيس السابق والمرشح الحالي خوان لابورتا أنه تم عرض على برشلونة فرصة التوقيع مع كريستيانو رونالدو قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد، مضيفًا أنه لا يندم على فقدان البرتغالي.

كان للمهاجم المتميز حضوراً غزيرًا أمام المرمى عبر مسيرة حافلة بالألقاب، مع استمرار رونالدو البالغ من العمر 35 عامًا في الازدهار مع عمالقة دوري الدرجة الأولى يوفنتوس حتى يومنا هذا.

في الواقع ، لم يتفوق على جائزته الخمس في الكرة الذهبية سوى نجم برشلونة ليونيل ميسي ، الذي لديه ستة ، مع اعتبار كلاهما على نطاق واسع اثنين من أفضل اللاعبين الذين خاضوا اللعبة على الإطلاق.

ميلان متمسك بدياز

أكدت التقارير أن ميلان لديه ثقة كاملة في صانع الألعاب المعار براهيم دياز وسيجتمع مع ريال مدريد لمناقشة مستقبله.

وفقًا لكالتشيو ميركاتو، فإن إدارة الفريق الإيطالي مقتنعة تمامًا بالاستثمار الذي تم القيام به للتعاقد مع الموهبة البالغة من العمر 21 عامًا من ريال مدريد، وعلى الرغم من أنه لا يزال في طور الاستقرار في نتائج ممتازة بدأت تظهر.

موقف ميلان واضح، سيواصلون وضع ثقتهم الكاملة فيه وفي هذه الأثناء سيجرون محادثات مع ريال مدريد من الآن وحتى نهاية الموسم لتحديد مستقبله.

تقييم ريال مدريد الحالي للاعب هو 25 مليون يورو، والأشهر القليلة القادمة ستكون أساسية في معرفة ما إذا كان هناك أي مجال للتفاوض بشأن هذا الرقم.

6 نجوم مهددين بالرحيل من أجل مبابي!

وفقًا لـ AS، ريال مدريد مستعد للمضي قدمًا في "عملية مبابي" ، خطتهم التي طال انتظارها لجلب النجم الفرنسي إلى سانتياجو برنابيو. يزعم أن أبطال الدوري الأسباني يستهدفون ضم النجم الفرنسي هذا الصيف بسبب حالة عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي في صيف 2022.

نتيجة لذلك، يمكن لأبطال إسبانيا أن يتطلعوا إلى بيع ستة لاعبين لجمع الأموال، ولن يكون من المفاجئ رؤية جاريث بيل في القائمة لأنه لطالما كان منبوذًا خلال فترة تولي زيدان، ومع ذلك لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان توتنهام سيجعل صفقة إعارة الويلزي دائمة بعد موسم آخر مليء بالإصابات.

لاعبان آخران في القائمة هما إيسكو وداني سيبايوس، كما يمكن أيضًا بيع لوكا يوفيتش وبراهيم دياز ومارسيلو لجمع الأموال.