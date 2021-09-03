أخبار ريال مدريد: عودة مارسيلو وكواليس التعاقد مع كامافينجا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الجمعة 3 سبتمبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021:

حمل مران ريال مدريد اليوم، بعض الأنباء السارة لجماهير والجهاز الفني للفريق، بعودة مارسيلو للتدريبات الاستعدادية لمباراة سيلتا فيجو المقبلة في الدوري.

وشارك اليوم الظهير الأيسر في مران الفريق، قبل مواجهة سيلتا فيجو يوم 12 سبتمبر الحالي ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

أوضح دافيد أراندا، وكيل أعمال اللاعب ماريانو دياز، أن موكله ضحى بالكثير من الأموال ليستمر مع ريال مدريد، بالرغم من اقترابه من الرحيل عن صفوف الميرينجي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشدد وكيل ماريانو، على أن اللاعب رفض عرضًا من فالنسيا، كان سيتقاضى من خلاله راتبًا أعلى مما يحصل عليه مع ريال مدريد.

أوضح إدواردو كامافينجا، لاعب ريال مدريد بعض كواليس انضمامه للمرينجي، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وكشف كامافينجا، أن مفاوضاته مع ريال مدريد كانت سريعة للغاية، كما رفض عرضًا من باريس سان جيرمان، كان سيتقاضى من خلاله راتبًا أكبر مما عرضه عليه الميرينجي.

اقترب ريال مدريد من افتتاح ملعبه سانتياجو برنابيو، بعد تجديده وإقامة المباريات عليه من جديد، ووضع شروطًا لحضور المباريات عليه.

ووفقًا لصحيفة ماركا، فإن أولوية حضور المباريات على سانتياجو برنابيو ستكون لشركائه والأعضاء المُشتركين باليورو لحضور المباريات، كما سيتم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.