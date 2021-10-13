أخبار ريال مدريد: عودة خيار بوجبا.. وظهير ليفربول يثير إعجاب أنشيلوتي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 13 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021:

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد لا يزال مهتمًا بالحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد.

بوجبا لم يوقع عقدًا جديدًا حتى الآن مع مانشستر يونايتد في ظل انتهاء عقده في ملعب "أولد ترافورد" بنهاية الموسم الحالي.

وإذا واصل بوجبا رفض عروض التمديد مع مانشستر يونايتد، فإن ريال مدريد سيبدأ المحادثات مع اللاعب بشكل مباشر في الأول من يناير 2022.

صحيفة "fichajes" الإسبانية أكدت أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد معجب للغاية بقدرات ترينت ألكساندر آرنولد ظهير نادي ليفربول الإنجليزي.

أنشيلوتي يرغب في الحصول على خدمات ظهير ليفربول الأيمن، في ظل الأزمة التي يعانيها ريال مدريد في هذا المركز بسبب إصابات داني كارباخال المتكررة.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن ريال مدريد سيتحرك من أجل محاولة إتمام صفقة التعاقد مع ألكساندر آرنولد في صيف 2022.

صحيفة "fichajes" الإسبانية أشارت إلى أن يوفنتوس الإيطالي يرغب في الحصول على خدمات داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.

يوفنتوس على استعداد لإتمام الصفقة بصيغة مبادلة، تشهد انتقال الفرنسي أدريان رابيو إلى ريال مدريد وتوجه سيبايوس إلى "البيانكونيري".

بعد إتمام عملية الاستحواذ السعودي على نيوكاسل الإنجليزي، سيبدأ الفريق تحركاته في سوق الانتقالات لدعم صفوفه بداية من يناير المقبل.

صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية أكدت أن نيوكاسل مهتم بالحصول على خدمات ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية.

ماريانو خرج بشكل كامل من خطط كارلو أنشيلوتي، وريال مدريد يرغب في بيعه للتخلص من راتبه الباهظ.