أخبار ريال مدريد: عقود راموس وفاسكيز قيد الدراسة ولاعب الفريق ينضم للآرسنال

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 27 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

بحسب ماركا، فإن ريال مدريد لم يتوصل بعد إلى تمديد الاتفاقات مع كل من سيرخيو راموس ولوكاس فاسكيز.

يُزعم أن نقطة اللاعودة لم يتم الوصول إليها بعد، لكن الرئيس فلورنتينو بيريز يتصرف بعقله بدلاً من قلبه.

كلا اللاعبين مفضلان للمدرب زين الدين زيدان، لكن بيريز لن يكسر الميزانية للحفاظ على الثنائي وسط الآثار الاقتصادية المستمرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

