أخبار ريال مدريد: صلاح منفتح للانتقال إلى إسبانيا وزيدان يحدد خليفة بنزيما

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 7 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان توقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 7 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 7 يناير 2021:

زيدان يحدد خليفة بنزيما

أفادت تقارير في إسبانيا أن زين الدين زيدان يريد ضم نجم توتنهام سون هيونج مين إلى ريال مدريد هذا الصيف.

يقال إن نجم كوريا الجنوبية، الذي من المقرر أن تنتهي صفقته الحالية في عام 2023، تجرى مناقشات حول عقد جديد في لندن بعد بداية رائعة للموسم.

سجل سون 12 هدفًا في 16 مباراة بالدوري الإنجليزي، كما قدم خمس تمريرات حاسمة ، بعد أن كان محوريًا في تسجيل أهداف توتنهام.

ليفربول يصارع ريال مدريد من أجل ألابا

تفيد بعض التقارير أن ليفربول عرض على ديفيد ألابا عقدًا بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني في العام حيث يتطلع أبطال إنجلترا للفوز بالسباق لمدافع بايرن ميونخ.

من المقرر أن تنتهي صفقة ألابا في ملعب أليانز أرينا في يونيو، وكما هو الحال مع العديد من النجوم العالمية ، سينضم إلى قائمة اللاعبيين المجانيين.

يُعتقد أن ريال مدريد يتصدر قائمة انتظار اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا ، والذي خاض 19 مباراة مع بايرن خلال موسم 2020-21.

صلاح يفتح الباب أمام ريال مدريد

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا حاليًا بدون أي هدف في مبارياته الثلاث السابقة مع ليفربول. تم طرح أسئلة حول ولاء اللاعب بعد مقابلة حصرية مع AS.

فشل صلاح في استبعاد احتمال الانتقال في المستقبل إلى ريال مدريد وبرشلونة، لكنه أعاد تأكيد التزامه تجاه ليفربول.

وقال صلاح: "مدريد وبرشلونة من أفضل الأندية ".

كارباخال يغادر تمرين الريال!

لم يكمل ظهير ريال مدريد الأيمن داني كارباخال جلسة تدريب الأربعاء مع بقية الفريق حيث يبدو أنه يشعر ببعض الألم.

سيظل المدافع معلقًا بعد أن رأى بطاقته الصفراء الخامسة خلال المباراة الأخيرة ضد سيلتا فيجو، لذلك سيكون لديه الوقت للتعافي بشكل صحيح والتأكد من أنه جاهز بنسبة 100 ٪ لنصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بلباو، المقرر إجراؤه يوم 14 يناير.

كان وجود كارباخال الدفاعي مطلوبًا هذا الموسم، حتى لو ارتكب خطأً كبيرًا في تعادل مدريد 1-1 أمام إلتشي وأهداهم ركلة جزاء، سيعتمد المدرب زين الدين زيدان على الأرجح على ألفارو أودريوزولا أو لوكاس فاسكيز في هذا المكان.

نجم ريال مدريد السابق يوافق على الانتقال لتركيا

وافق لاعب وسط ريال مدريد السابق وآرسنال الحالي مسعود أوزيل على الانتقال إلى فنربخشه، وفقًا لما نشرته العديد من التقارير التركية.

كان يعتقد أن دي سي يونايتد الأمريكي يقود السباق للاعب البالغ من العمر 31 عامًا، لكن ملحمة الانتقالات اتخذت منعطفًا جديدًا بعد عرض من الفريق التركي.

يبدو أن أوزيل مستعد لرفض التحول إلى الدوري الأمريكي لصالح العودة إلى وطنه، مع استعداد صانع الألعاب المتمرس لإلزام مستقبله بفنربخشه حتى عام 2024.