أخبار ريال مدريد: شالكه يغازل بيل، وحكيمي يتجاهل الملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 27 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 27 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 27 يونيو 2021:

غازل فريق شالكه الألماني جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، مع تردد إشاعات رغبته اعتزال كرة القدم.

وكان اللاعب قد نفى قراره بالاعتزال مؤكدًا استمراره لفترة طويلة في الملاعب ولن يعتزل حتى دوليًا.

أشارت تقارير صحفية، إلى أنّ جول كوندي، لاعب إشبيلية ومنتخب فرنسا، اعترف برغبته اللعب في ريال مدريد لكريم بنزيما.

وأوضحت التقارير أنّ اللاعب لا يود البقاء لموسم آخر في صفوف إشبيلية وسوف يرحل حينما تسنح له الفرصة.

أكد خيسوس فاييخو، لاعب ريال مدريد، أنّ رغبته هي الاستمرار مع النادي الملكي وإثبات إمكانياته بعد عودته من الإعارة في غرناطة.

وأوضح أنّه سوف يبحث عن فرصة جديدة مع المدرب كارلو أنشيلوتي خلال الموسم المقبل.

كشفت تقارير صحفية رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ديوجو دالوت من مانشستر يونايتد ليكون بديلًا لداني كارباخال في الجهة اليمنى.

وأوضحت أنّ كارلو أنشيلوتي معجب باللاعب خاصة وأنّ مانشستر يونايتد مستعد للتخلي عنه، إذ قضى البرتغالي الموسم الماضي معارًا إلى ميلان.

حسم أشرف حكيمي، لاعب إنتر، قراره ووافق على الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.

ورفض حكيمي العودة إلى النادي الملكي مفضلًا خوض تجربة جديدة في باريس سان جيرمان.