أخبار الانتقالات | كاريوس يعود لليفربول ومانشستر يزاحم ريال على كامافينجا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم، 27 يونيو، لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، ليفربول، وفرق أوروبا

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