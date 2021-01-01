أخبار ريال مدريد: راتب ألابا يبعده عن تشيلسي ورغبة لبيع فاران!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 9 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021:

راتب ألابا يبعده عن تشيلسي نحو الريال!

سيتعين على تشيلسي التخلي عن الأمل في التعاقد مع دافيد ألابا هذا الصيف ما لم يخفض راتبه.

تقول صحيفة التلجراف إن النمساوي الدولي يطالب بـ20 مليون جنيه إسترليني سنويًا من ناديه التالي.

وسيغادر ألابا بايرن ميونخ مجانًا في نهاية الموسم، وهو أقرب لريال مدريد ليكون خليفة راموس الذي لم يجدد حتى الآن.

رغم الأزمة الدفاعية.. ريال مدريد يفكر في بيع فاران!

ريال مدريد يفكر في عرض رافاييل فاران للبيع، وفقًا لماركا.

قد لا يمدد اللاعب الفرنسي صفقته الحالية إلى ما بعد 2022، حيث يفكر اللوس بلانكوس الآن في ربح الأموال من المدافع الفرنسي بدلًا من أن ينتهي عقده ويرحل مجانًا.

تم ربط كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بفاران، الذي تقدر قيمته حاليًا بحوالي 50 مليون يورو.

تشيلسي يطلب استعادة هازارد من ريال مدريد بنصف الثمن

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي، اهتمامه باستعادة الجناح البلجيكي إيدين هازارد، والتعاقد معه من ريال مدريد الصيف القادم.

هازارد رحل عن البلوز في صيف عام 2019، في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو، ليحقق اللاعب حلمه بالعمل مع المدرب زين الدين زيدان.

موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أكد أن تشيلسي يريد ضم هازارد مرة أخرى ولكن بنصف الثمن، عن طريق دفع مبلغ يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو.

بند سيسهل على ريال مدريد ضم مبابي!

نقلت AS عن مصادر مقربة من مبابي قولها إن باريس سان جيرمان مهتم بشكل متزايد بوضع شرط جزائي خاص لريال مدريد في عقده المقبل.

إذا حصل مبابي على بند ريال مدريد في عقده الجديد، فسيسمح للجانب الإسباني بفرض صفقة بسعر معين قبل أي شخص آخر.

ارتبط مبابي بشدة باللوس بلانكوس في الأسابيع الأخيرة.

ليفربول يراقب نجم ريال مدريد

بحسب أوكدياريو، فإن ليفربول يبحث عن صفقة لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

كان البرازيلي يكافح من أجل الحصول على مكان في تشكيلة زين الدين زيدان، حيث قيل إن البلانكوس منفتحون على المحادثات بشأن البيع.