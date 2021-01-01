أخبار ريال مدريد: خليفة زيدان يُحدد وصدمة بسبب هالاند
كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.
في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.
وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 26 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.
أخبار الانتقالات: مهاجم أيندهوفن على رادار ليفربول وبرشلونة يريد لوكاكو
أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 26 مارس 2021:
- صدمة لآرسنال.. ريال مدريد يرفض بيع أوديجارد
- تقارير.. دورتموند يحدد قيمة "صادمة" للموافقة على بيع هالاند
- بايرن ميونخ يدخل في مفاوضات متقدمة مع فاسكيز
- مستقبل زيدان في مهب الريح.. فرنسا تترقب ويوفنتوس يستعد للتحرك
- من يخلف زيدان في تدريب ريال مدريد؟
صدمة لآرسنال .. ريال مدريد يرفض بيع أوديجارد
وجه نادي ريال مدريد الإسباني، صدمة قوية إلى نظيره الإنجليزي آرسنال، بعدما طالب بعودة نجمه النرويجي مارتين أوديجارد.
صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن ريال مدريد يرفض هذه الفكرة، ولن يتفاوض مع نظيره اللندني على بيع اللاعب بعد نهاية الموسم الجاري.
ويأتي ذلك بناء على رغبة المدرب زين الدين زيدان، الذي يرحب بعودة أوديجارد مرة أخرى من أجل منحه الفرصة كاملة.
تقارير.. دورتموند يحدد قيمة "صادمة" للموافقة على بيع هالاند
أوردت تقارير صحفية أن إدارة بوروسيا دورتموند برئاسة هانز يواخيم فاتسكه قد حددت قيمة خيالية للموافقة على رحيل إرلينج هالاند في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
هذه القيمة، ووفقًا لما أتى في تقرير من شبكة "ESPN"، ستكون 180 مليون يورو، وإلا فإن دورتموند لن يكون على استعداد للتفاوض مع أي نادٍ حيال الدولي النرويجي.
قد تتغير الأمور نوعًا ما في حالة أن فشل دورتموند في الوصول إلى المربع الذهبي للدوري الألماني وبالتبعية عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، خصوصًا وأن زملاء هالاند يأتون خامسًا بفارق أربع نقاط عن الرابع آينتراخت فرانكفورت.
بايرن ميونخ يدخل في مفاوضات متقدمة مع فاسكيز
قرر نادي بايرن ميونخ الألماني، توجيه أنظاره نحو لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
فاسكيز عقده ينتهي مع ريال في نهاية يونيو المقبل، مع عدم وجود أي مؤشرات حول توقيعه على عقد جديد مع النادي الإسباني.
صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أنه كانت هناك اتصالات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة بين إدارة بايرن ووكيل أعمال فاسكيز.
وأوضحت أن المفاوضات تسير بصورة إيجابية، والمواقف متقاربة حتى الآن على الرغم من عدم وجود اتفاق نهائي.
مستقبل زيدان في مهب الريح .. فرنسا تترقب ويوفنتوس يستعد للتحرك
تستمر التكهنات حول مصير المدرب زين الدين زيدان، بسبب عدم توقيعه على عقد جديد مع نادي ريال مدريد الإسباني حتى الآن.
صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن الضغوط تزداد مع مرور الوقت، بوجود اهتمام كبير بالحصول على خدمات زيدان.
المنتخب الفرنسي يعتبر أبرز المهتمين بالتعاقد مع زيدان، وهو ما تحدث عنه مؤخرًا نويل لو جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي، والذي أكد أن مدرب ريال مدريد هو الأقرب لتدريب الديوك في حالة رحيل ديدييه ديشان.
يوفنتوس كذلك يترقب الموقف من بعيد، حيث يعيش النادي لحظات معقدة مع المدرب أندريا بيرلو بعد اقترابه من خسارة الدوري الإيطالي وخروجه من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
من يخلف زيدان في تدريب ريال مدريد؟
إدارة ريال قد تفكر جديًا في رحيل زيدان في حالة إصراره على عدم التجديد، بسبب تذبذب مستوى الفريق هذا الموسم، ووجود بعض الجدل حول عدم منحه الفرصة للاعبين الشباب مثل مارتين أوديجارد ولوكا يوفيتش.
راؤول جونزاليس نجم الفريق السابق ومدرب الفريق الثاني يأتي على قائمة المرشحين لخلافته، وكذلك يواخيم لوف الذي أعلن رحيله عن منتخب ألمانيا بعد انتهاء بطولة يورو 2021.
وتظل الأولوية الحالية لإدارة ريال رؤية موقف زيدان من التجديد، وما سيقوم به الفريق هذا الموسم، حيث يقدر رئيس النادي فلورنتينو بيريز كل ما يقوم به المدرب الفرنسي من أجل ريال مدريد، ويحترمه بشكل كبير بعد عودته للفريق في فترة صعبة في 2019 لإنقاذ الفريق من الانهيار.