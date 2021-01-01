أخبار الانتقالات: مهاجم ايندهوفن على رادار ليفربول وبرشلونة يريد لوكاكو

كشف نجم برشلونة السابق ريفالدو، أن ليونيل ميسي أسطورة الفريق الكتالوني الحالي، على وشك أن يجدد عقده مع فريقه في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ومسألة تجديد عقده تشغل بال كل محبي الفريق الكتالوني، إلا أن ريفالدو أعلن أن رحلة ميسي مع برشلونة ستسمر.

ونقلت صحيفة صن الإنجليزية، تصريحات للاعب البرازيلي أوضح من خلالها أن ميسي اتفق مع الإدارة الجديدة للفريق، برئاسة لابورتا على تجديد عقده وأنه مستمر مع الفريق.