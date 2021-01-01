أخبار ريال مدريد: خطة لخطف هالاند وبرشلونة يهدد الصفقة المرتقبة!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 20 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 20 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 20 فبراير 2021:

علاقات لابورتا تهدد صفقة ريال مدريد!

ذكرت صحيفة سبورت أن برشلونة في وضع جيد للتعاقد مع مدافع بايرن ميونخ دافيد ألابا.

سيغادر المدافع البايرن كلاعب مجاني في نهاية الموسم وريال مدريد مرشحًا قويًا للتعاقد معه.

لكن وكيل ألابا بيني زاهافي لديه علاقة وثيقة مع المرشح الرئاسي لبرشلونة جوان لابورتا، والذي يمكن أن يساعد في الحصول على نجم النمسا إذا تم انتخابه.

وكيل بيل يمهد لعودته لريال مدريد!

أكد جوناثان بارنيت، وكيل النجم جاريث بيل، أن اللاعب لا يمانع العودة مجدداً إلى صفوف ريال مدريد، وأوضح أن علاقته طيبة مع مدربه في توتنهام جوزيه مورينيو.

وقال بارنيت حصرياً مع "جول": "لا يملك أي مشكلة مع ريال مدريد، فريق رائع، لن تكون مشكلة له أن يعود".

وعرج بارنيت بالحديث إلى طبيعة العلاقة مع مورينيو: "يملكان علاقة طيبة، لا يوجد مشاكل، الصحافة هي من تخلق المشاكل".

خطة مدريد لخطف هالاند

صحيفة "موندو ديبورتيفو" زعمت في تقرير عن هالاند أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع النرويجي الصيف المقبل، متوقعةً أن تبلغ قيمة الصفقة ما يزيد عن 100 مليون يورو.

العرض الذي تخطط إدارة فلورنتينو بيريز لإرساله إلى دورتموند يتضمن 90 مليون يورو إلى جانب 20 مليون آخرين كمكافآت ومتغيرات، مع إدراك الإدارة بأن مينو رايولا، وكيل هالاند، سيكون له عمولة كبيرة أيضًا.

وفي سبيل تخفيض تلك النفقات، ستلعب إدارة بيريز بورقة إقحام الثنائي ماريانو دياز ولوكا يوفيتش في الصفقة، وبالتبعية تخفيض التسعين مليون المطلوبين، ما سيكون له بليغ الأثر على الوضع الاقتصادي للنادي الملكي.

اليونايتد يريد نجم ريال مدريد خلفًا لبوجبا!

لاعب خط وسط ريال مدريد مدرج في قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد

مع تزايد احتمال رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد، بدأ الشياطين الحمر رحلة البحث عن بديل مناسب.

استقروا في النهاية على فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، حيث يحتل مكانة عالية في قائمة البدائل المحتملة، حسبما قالته ذا صن.

ريال مدريد يضع خطة لخطف مبابي

ريال مدريد بصدد تجميع الخطط التي ستجعلهم ينتقلون لمهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، حسبما ذكرت صحيفة آس.

يخطط البلانكوس لتحرير الأموال من مبيعات بعض اللاعبين، مما يسمح لهم بضم مبابي وتأمين راتبه أيضًا، الشاب يخضع لعقد في فرنسا فقط حتى عام 2022.