أخبار ريال مدريد: حصار الفريق بسبب العاصفة وتوتنهام يريد ميليتاو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 9 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 9 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 9 يناير 2021:

حصار لاعبي ريال مدريد بسبب العاصفة!

عانى ريال مدريد وأتلتيك بلباو كلاهما من كابوس في رحلة جوية يوم الجمعة بعد تساقط الثلوج بغزارة بسبب العاصفة التي سببت ضرر في أنحاء إسبانيا.

وسافر فريق المدرب زين الدين زيدان إلى بامبلونا لخوض مباراته أمام أوساسونا يوم السبت بينما كان بلباو متوجها إلى العاصمة لمواجهة أتلتيكو مدريد.

كان من المفترض أن تستغرق رحلة ريال مدريد ساعة واحدة، لكن ورد أن اللاعبين حوصروا في طائرتهم لمدة خمس ساعات لأن الطائرة لم تكن قادرة على الإقلاع.

وفي الأخير وصلوا بسلام إلى وجهتهم، بينما طائرة أتلتيك بلباو عادت مرة أخرى إلى بلباو بعد أن شعر القائد بعدم الأمان للهبوط في مدريد.

زيدان يزيد المخاوف حول رحيل راموس

اعترف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان بأنه غير متأكد ما إذا كان القائد سيرخيو راموس سيبقى في النادي عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.

أشارت التقارير في إسبانيا إلى أن اللاعب الدولي الإسباني قد رفض عرض ريال مدريد بصفقة لمدة عامين بخفض الأجور بنسبة 10 في المائة في ظل الأزمة التي سببها الوباء العالمي الحالي.

صلاح يفتح الباب أمام ريال مدريد

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا حاليًا بدون أي هدف في مبارياته الثلاثة السابقة مع ليفربول. تم طرح أسئلة حول ولاء اللاعب بعد مقابلة حصرية مع AS.

فشل صلاح في استبعاد احتمال الانتقال في المستقبل إلى ريال مدريد وبرشلونة، لكنه أعاد تأكيد التزامه تجاه ليفربول.

وقال صلاح: "مدريد وبرشلونة من أفضل الأندية ".

توتنهام يقترب من ميليتاو

توتنهام مهتم بالتعاقد مع إيدير ميليتاو من ريال مدريد.

لعب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بشكل ضئيل منذ انضمامه إلى ريال مدريد من بورتو في عام 2019، وبحسب موندو ديبورتيفو فإنه قد يغادر في يناير.

ليفربول يصارع ريال مدريد من أجل ألابا

تفيد بعض التقارير أن ليفربول عرض على دافيد ألابا عقدًا بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني في العام حيث يتطلع أبطال إنجلترا للفوز بالسباق لمدافع بايرن ميونخ.

من المقرر أن تنتهي صفقة ألابا في ملعب أليانز أرينا في يونيو، وكما هو الحال مع العديد من النجوم العالمية ، سينضم إلى قائمة اللاعبين المجانيين.

يُعتقد أن ريال مدريد يتصدر قائمة انتظار اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا ، والذي خاض 19 مباراة مع بايرن خلال موسم 2020-21.