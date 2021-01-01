أخبار ريال مدريد: تفاصيل عرض باريس المغري لراموس وليفربول يحاول خطف مبابي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 26 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 26 يناير 2021:

ليفربول يزيد أزمة مبابي في ريال مدريد

يكافح ريال مدريد من أجل تجميع أموال صفقة مبابي، وهذا قد يسمح لليفربول بالسرقة.

ومن شأن الراتب الضخم لمبابي أثناء مطالبة فريقهم بتخفيضات في الأجور أن يتسبب في حدوث خلاف بين اللاعبين.

وتقول موندو ديبورتيفو إن ليفربول يتربص للانقضاض على نجم باريس سان جيرمان.

تفاصيل العرض المغري من باريس سان جيرمان لراموس!

عُرض على مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس صفقة مدتها ثلاث سنوات في باريس سان جيرمان، وفقًا لما ذكره أوندا سيرو.

الأبطال الفرنسيون على استعداد لدفع 15 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 34 عامًا (13 مليون جنيه إسترليني / 18 مليون دولار) في كل موسم، وهو ما لن يتمكن البلانكوس من مواجهته بسبب الصعوبات المالية الحالية.

راموس الآن حر في التحدث مع الأندية المهتمة به بعد دخول الأشهر الستة الأخيرة من عقده في مدريد، الذين قدموا عرض تمديد لمدة عامين فقط بنفس راتبه الحالي والذي رفضه الدولي الإسباني.

هالاند المطلوب في ريال مدريد يريد البقاء مع دورتموند

يريد إرلينج هالاند البقاء في بوروسيا دورتموند حتى لو غاب العملاق الألماني عن التأهل لدوري أبطال أوروبا، حسبما أفاد كيكر.

المهاجم النرويجي مرتبط بأندية رائدة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك ريال مدريد ومانشستر يونايتد، لكنه لا يرغب في الانتقال مرة أخرى.

لاعب ريال مدريد على أعتاب آرسنال

من المقرر أن ينهي مارتن أوديجارد انتقاله من ريال مدريد إلى آرسنال يوم الإثنين.

طار لاعب الوسط المهاجم إلى إنجلترا مساء الأحد وسيسافر إلى لندن كولني صباح الإثنين للخضوع للفحص الطبي ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة الإعارة.

ريال مدريد يفكر في استعادة ريجيلون

يدرس ريال مدريد عرض 45 مليون يورو لإعادة سيرخيو ريجيلون من توتنهام.

رحل الظهير الأيسر البالغ من العمر 24 عامًا إلى توتنهام في سبتمبر الماضي لكن العمالقة الإسبان لديهم خيار إعادته في غضون عامين.

مزاعم سبورت أن مدريد تفكر في تفعيل هذا البند بعرض في الصيف.