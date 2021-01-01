أخبار ريال مدريد: تحديد بديل راموس وغضب إيسكو يدفعه للرحيل!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 11 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 11 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 11 فبراير 2021:

ريال مدريد يحدد بديل راموس

ريال مدريد يخطط لضم دييجو كارلوس من نادي إشبيلية، حسب زعم ماركا.

وسط حالة الغموض التي تسيطر على مستقبل سيرخيو راموس في سانتياجو برنابيو، يتطلع البلانكوس إلى بديل مناسب.

إيسكو غاضب من زيدان ويريد الرحيل

تزعم صحيفة موندو ديبورتيفو الصادرة يوم الخميس أن لاعب وسط ريال مدريد إيسكو يريد الرحيل بعد أن "تم تجاهله مرة أخرى" في آخر مباراة للفريق في الدوري الإسباني ضد خيتافي.

ولم يشارك على الرغم من سلسلة الإصابات في الفريق.

رغم الأزمة الدفاعية.. ريال مدريد يفكر في بيع فاران!

ريال مدريد يفكر في عرض رافاييل فاران للبيع، وفقًا لماركا.

قد لا يمدد اللاعب الفرنسي صفقته الحالية إلى ما بعد 2022، حيث يفكر اللوس بلانكوس الآن في ربح الأموال من المدافع الفرنسي بدلًا من أن ينتهي عقده ويرحل مجانًا.

تم ربط كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بفاران، الذي تقدر قيمته حاليًا بحوالي 50 مليون يورو.

ريال مدريد يراقب خليفة فاسكيز!

لاعب خط وسط لايبزج داني أولمو هو موضوع اهتمام ريال مدريد - وفقًا لأوكداريو.

يريد البلانكوس إحضار اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كبديل للوكاس فاسكيز، الذي من المقرر أن يغادر النادي في نهاية الموسم.

سجل أولمو، الذي بدأ مسيرته في أكاديمية لا ماسيا في برشلونة، هدفين حتى الآن في 20 مباراة في الدوري الألماني مع لايبزيج هذا الموسم.

إصابة جديد تضرب ريال مدريد وتسبب أزمة دفاعية!

سيطرت على أخبار ريال مدريد الأخيرة أزمة الإصابات في النادي، والتي أدت إلى تذبذب مستوى الفريق وكان قريبًا من الخروج من دوري أبطال أوروبا.

يفتقد النادي بالفعل تسعة لاعبين كبار، ويضاف لهم اليوم النجم البرازيلي مارسيلو مسببًا أزمة دفاعية.

المصابين الآن في مباراة الدوري الإسباني مساء الثلاثاء على خيتافي - داني كارباخال ، سيرخيو راموس ، لوكاس فازكيز ، توني كروس ، ألفارو أودريوزولا ، فالفيردي ، إيدن هازارد ، إدير ميليتاو ورودريجو جوس ، مارسيلو.

ومن المتوقع أن يلعب فينيسيوس جونيور كظهير أيسر.