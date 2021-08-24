أخبار ريال مدريد: تجديد عقد فالفيردي وعرض يوفيتش على بيتيس
بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.
ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.
وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.
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جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.
سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021
أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2021:
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باريس سان جيرمان ينافس ريال مدريد على التعاقد مع نجم إيفرتون
رسميًا .. ريال مدريد يعلن تجديد عقد فالفيردي
أعلن نادي ريال مدريد، تمديد عقد لاعبه فيدي فالفيردي، لمدة موسمين، ليصبح ثاني رابع لاعب يجدد عقده الميرينجي خلال الموسم الحالي، بعد داني كارباخال، وتيبو كورتوا، وكريم بنزيما.
ونشر الحساب الرسمي للفريق الملكي على موقع تويتر: "فالفيردي جدد عقده مع الفريق لنهاية يونيو 2027، بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي".
باريس سان جيرمان يطلب التفاوض مع ريال مدريد بشأن مبابي
أوضحت تقارير صحفية، رغبة باريس سان جيرمان، في الجلوس على طاولة المفاوضات مع ريال مدريد، بشأن صفقة كيليان مبابي المحتملة، لصفوف الميرينجي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا، فإن باريس سان جيرمان، طلب التفاوض مع ريال مدريد لحسم مستقبل مبابي في الأيام الأخيرة من الميركاتو، خاصة أن رغبة اللاعب هي الانتقال إلى سانتياجو برنابيو.
عودة مارسيلو لتدريبات ريال مدريد الجماعية
شهد مران ريال مدريد الجماعي اليوم، أنباء سارة لجمهور الفريق، بمشاركة مارسيلو لاعب الفريق، في التدريبات عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الموسم التحضيري للميرينجي.
وشارك الظهير البرازيلي في مران اليوم، واقترب من المشاركة في مباراة الفريق القادمة أمام ريال بيتيس مساء السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
ريال مدريد يعرض يوفيتش على ريال بيتيس
أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة ريال مدريد عرضت لاعبها لوكا يوفيتش، على ريال بيتس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب ما ذكره موقع ديفنسا سنترال، فإن إدارة الميرينجي تريد أن يخرج المهاجم الصربي على سبيل الإعارة، ليحصل على المزيد من الدقائق ويكتسب خبرة أكثر في الملاعب الإسبانية، في ظل تقلص فرص مشاركته مع الميرينجي.
باريس سان جيرمان ينافس ريال مدريد على التعاقد مع نجم إيفرتون
أوضحت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان، دخل في مفاوضات مع إيفرتون للتعاقد مع نجم الفريق ريتشارليسون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي، لتدعيم الخط الأمامي للميرينجي خلال الفترة المقبلة، بناء على طلب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.