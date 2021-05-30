أخبار ريال مدريد: بوتشيتينو يقترب واسم مفاجئ على وشك الرحيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 30 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 30 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 30 مايو 2021:

ميلان يقترب من تمديد إعارة دياز لعام آخر

أفادت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أن تواصلًا بين إدارة ميلان وريال مدريد قد تم من أجل تمديد إعارة براهيم دياز لمدة عام آخر.

الحقيقة أن إدارة النادي الملكي لا تمانع الأمر، وهناك اتفاق بين الأطراف الثلاثة على تمديد الإعارة، والمفاوضات الحالية ستكون على وضع بند للشراء بقيمة 25 مليون يورو.

خاص | ريال مدريد السبب؟ بوتشيتينو يطلب من باريس المغادرة

كشفت مصادر جول عن طلب من قبل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لناديه باريس سان جيرمان بالمغادرة هذا الصيف، وسط شائعات تربطه بريال مدريد.

زين الدين زيدان رحل عن تدريب ريال مدريد الأسبوع الفائت، ليبدأ الحديث والشائعات عن هوية مدرب الملكي المقبل.

ويعد المدرب من الأسماء المرشحة بحسب معلومات جول لتولي المنصب في النادي الملكي، ويتصدر قائمة المرشحين.

اقتراب رحيل فاران عن ريال مدريد

اتفقت غالبية الصحف الإسبانية على أن رافاييل فاران بات قريبًأ من مغادرة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.

الوجهة الجديدة للدولي الفرنسي ستكون مانشستر يونايتد، الذي يتواصل مع وكيل اللاعب ويتبقى الاتفاق مع إدارة الملكي فحسب.

ريال مدريد يراقب موقف مهاجمه السابق في ليتشي

أفادت صحيفة "آس" أن ريال مدريد يراقب عن كثب موقف بابلو رودريجيز، لاعب الملكي السابق والذي يلعب حاليًا في ليتشي الإيطالي.

وتألق رودريجيز مع ليتشي لدرجة أنه جذب أنظار خيتافي وكالياري وثلاثة أندية أخرى من السيري آ عن وضعه، فيما يمتلك الريال حق إعادة الشراء، و30% من قيمة بيعه في المستقبل.

رونالدو باقٍ في يوفنتوس

ردت صديقة كريستيانو رونالدو جورجينا رودريجيز بحسم على الشائعات المتعلقة بالوجهة المقبلة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد التقارير عن مغادرته يوفنتوس.

جورجينا تلقت سؤالاً من أحد الإعلاميين حول إذا كان رونالدو مستمر مع يوفنتوس أم لا، لترد قائلة: "نعم، هو مستمر"