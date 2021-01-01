أخبار الانتقالات | حسم مصير رونالدو وبوسكيتس يغادر برشلونة

بحسب "لاجازيتا"، عرض مينو رايولا وكيله جيانلويجي دوناروما على يوفنتوس مقابل راتب 6 مليون يورو فقط، نفس المبلغ الذي رفضه من ميلان.

التقرير قال إن يوفنتوس لم يحسم أمره بعد، خصوصاً في ظل عدم وجود عروض لحارسه الأساسي فويتشك تشيزني بالوقت الراهن.