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أخبار الانتقالات | حسم مصير رونالدو وبوسكيتس يغادر برشلونة

أخبار الانتقالات اليوم 30 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Paul Pogba Manchester United Cristiano Ronaldo Juventus 2020-21
Getty/Goal composite

يوفنتوس سيعرض مبادلة رونالدو مع بوجبا

2021-05-30T09:19:56Z

"لاجازيتا" أكدت الشائعات المنتشرة حول إمكانية حدوث مبادلة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد هذا الصيف.

الصفقة ستكون عودة بول بوجبا لصفوف يوفنتوس مقابل عودة أخرى لكريستيانو رونالدو إلى صفوف يونايتد في حال نجاح الاتفاق بين الطرفين.

لاتسيو يحاول مع بواتينج

2021-05-30T09:17:52Z

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن لاتسيو سيعرض على جيروم بواتينج عقداً في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه.

الدولي الألماني السابق انتهى عقده مع بايرن ميونخ بحلول نهاية الموسم الأخير، وحتى الآن لم يحدد وجهته المقبلة.

توخيل هو الآخر سيمدد مع تشيلسي

2021-05-30T09:16:44Z

علم "جول" من مصادره الخاصة أن تشيلسي سيعرض على مدربه توماس توخيل تمديد عقده مع الفريق.

العقد الجديد سيمتد على الأقل حتى 2023، وهو الأمر الذي لم ينفيه المدرب الألماني في تصريحاته عقب التتويج بدوري الأبطال.

عقد جديد لكانتي في تشيلسي

2021-05-30T09:15:39Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن تشيلسي سيعرض عقداً طويل الأمد على نجمه نجولو كانتي للبقاء في صفوفه.

اللاعب الفرنسي كان رجل المباراة النهائية التي تُوج فيها البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

جورجينا تحسم مصير رونالدو

2021-05-30T09:14:17Z

ردت صديقة كريستيانو رونالدو جورجينا رودريجيز على التقارير التي تحدثت عن تركه يوفنتوس.

جورجينا قالت للإعلاميين في إسبانيا بأن رونالدو مستمر الموسم المقبل في صفوف يوفنتوس.

رايولا يعرض دوناروما على يوفنتوس بتخفيض

2021-05-30T09:12:55Z

بحسب "لاجازيتا"، عرض مينو رايولا وكيله جيانلويجي دوناروما على يوفنتوس مقابل راتب 6 مليون يورو فقط، نفس المبلغ الذي رفضه من ميلان.

التقرير قال إن يوفنتوس لم يحسم أمره بعد، خصوصاً في ظل عدم وجود عروض لحارسه الأساسي فويتشك تشيزني بالوقت الراهن.

بوسكيتس في رادار بايرن ميونخ

2021-05-30T09:11:22Z

أوضح صحفي "آس" خافيير ماتالاناس أن سيرجيو بوسكيتس قد يترك برشلونة وينضم إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.

نجم خط الوسط عقده ممتد حتى 2023 مع البلوجرانا، ولكن الوضع الاقتصادي الصعب قد يدفعه لترك النادي والرحيل حتى مجاناً إلى ألمانيا.

إنتر يحدد بديل حكيمي

2021-05-30T09:09:57Z

ذكرت "ليكيب" أن إنتر سيضم جوناثان كلاوس، الظهير الأيمن لفريق لانس، في حال إتمام بيع أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان.

وتم ربط إنتر أيضاً بإيمرسون، ظهير ريال بيتيس، ولكن الأخير أكد عودته لصفوف برشلونة.